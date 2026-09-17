Ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός μπήκαν με νίκες στη League Phase του Europa League, με την 1η αγωνιστική να ολοκληρώνεται και τη Γιουβέντους να είναι στην 1η θέση λόγω διαφοράς τερμάτων, μετά το 5-0 επί της Ναϊμέγκεν.
Την Τετάρτη (16/9) οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν τη Γιαγκελόνια και παρά το γεγονός ότι έμειναν πίσω στο σκορ από νωρίς κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή με γκολ των Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ, παίρνοντας τη νίκη με 2-1.
Μία μέρα μετά, την Πέμπτη (17/9), οι Κρητικοί είχαν δύσκολη αποστολή κόντρα στη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τους Αϊτόρ και Κανελλόπουλο να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα όμως πήραν μεγάλη νίκη με 2-0.
Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (16/9)
Ομόνοια – Θέλτα 1-0
Αραράτ – Σπάρτα Πράγας 1-4
Μίλαν – Μπενφίκα 0-2
Άντερλεχτ – Λιόν 1-2
Λεβερκούζεν – Τσέλιε 2-0
Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 2-1
Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-0
Σάντερλαντ – Άλκμααρ 1-0
Στουρμ Γκρατς – Ρεν 0-0
Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (17/9)
Λέφσκι Σόφιας – Σάλτσμπουργκ 0-1
ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0
Μπεσίκτας – Μαρσέιγ 4-1
Σέλτικ – Φερεντσβάρος 1-3
Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν 4-0
Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν 5-0
Λίλεστρομ – Τορεένσε 1-2
Ρεάλ Σοδιεδάδ – Μπόρνμουθ 1-2
Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Γιουβέντους 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Σπάρτα Πράγας 3
Μπεσίκτας 3
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3
Φερεντσβάρος 3
Μπενφίκα 3
Λεβερκούζεν 3
ΟΦΗ 3
Μπόρνμουθ 3
Λιόν 3
Τορεένσε 3
Ολυμπιακός 3
Σάλτσμπουργκ 3
Ομόνοια 3
Σάντερλαντ 3
Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1
Χάποελ Μπερ Σεβά 1
Στουρμ Γκρατς 1
Ρεν 1
Γιαγκελόνια 0
Λίλεστρομ 0
Ρεάλ Σοσιεδάδ 0
Άντερλεχτ 0
Άλκμααρ 0
Λέφσκι Σόφιας 0
Θέλτα 0
Σέλτικ 0
Μίλαν 0
Τσέλιε 0
Χόφενχαϊμ 0
Μαρσέιγ 0
Αραράτ 0
Βικτόρια Πλζεν 0
Λεχ Πόζναν 0
Ναϊμέγκεν 0
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (15/10)
Σάλτσμπουργκ – Μίλαν (19:45)
Τορένσε – Σάντερλαντ (19:45)
Τσέλιε – Ομόνοια (19:45)
Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά (19:45)
Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ (19:45)
Λιόν – Κρίσταλ Πάλας (19:45)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Σοσιεδάδ (19:45)
Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν (19:45)
Μαρσέιγ – Ολυμπιακός (22:00)
Ρεν – ΟΦΗ (22:00)
Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν (22:00)
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ (22:00)
Ναϊμέγκεν – Λέφσκι Σόφιας (22:00)
Θέλτα – Γιουβέντους (22:00)
Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας (22:00)
Γιαγκελόνια – Αραράτ Αρμένια (22:00)
Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατ (22:00)
Μπενφίκα – Σέλτικ (22:00)