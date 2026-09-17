Ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός μπήκαν με νίκες στη League Phase του Europa League, με την 1η αγωνιστική να ολοκληρώνεται και τη Γιουβέντους να είναι στην 1η θέση λόγω διαφοράς τερμάτων, μετά το 5-0 επί της Ναϊμέγκεν.

Την Τετάρτη (16/9) οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν τη Γιαγκελόνια και παρά το γεγονός ότι έμειναν πίσω στο σκορ από νωρίς κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή με γκολ των Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ, παίρνοντας τη νίκη με 2-1.

Μία μέρα μετά, την Πέμπτη (17/9), οι Κρητικοί είχαν δύσκολη αποστολή κόντρα στη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τους Αϊτόρ και Κανελλόπουλο να βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα όμως πήραν μεγάλη νίκη με 2-0.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (16/9)

Ομόνοια – Θέλτα 1-0

Αραράτ – Σπάρτα Πράγας 1-4

Μίλαν – Μπενφίκα 0-2

Άντερλεχτ – Λιόν 1-2

Λεβερκούζεν – Τσέλιε 2-0

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 2-1

Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-0

Σάντερλαντ – Άλκμααρ 1-0

Στουρμ Γκρατς – Ρεν 0-0

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (17/9)

Λέφσκι Σόφιας – Σάλτσμπουργκ 0-1

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0

Μπεσίκτας – Μαρσέιγ 4-1

Σέλτικ – Φερεντσβάρος 1-3

Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν 4-0

Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν 5-0

Λίλεστρομ – Τορεένσε 1-2

Ρεάλ Σοδιεδάδ – Μπόρνμουθ 1-2

Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γιουβέντους 3

Κρίσταλ Πάλας 3

Σπάρτα Πράγας 3

Μπεσίκτας 3

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3

Φερεντσβάρος 3

Μπενφίκα 3

Λεβερκούζεν 3

ΟΦΗ 3

Μπόρνμουθ 3

Λιόν 3

Τορεένσε 3

Ολυμπιακός 3

Σάλτσμπουργκ 3

Ομόνοια 3

Σάντερλαντ 3

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1

Χάποελ Μπερ Σεβά 1

Στουρμ Γκρατς 1

Ρεν 1

Γιαγκελόνια 0

Λίλεστρομ 0

Ρεάλ Σοσιεδάδ 0

Άντερλεχτ 0

Άλκμααρ 0

Λέφσκι Σόφιας 0

Θέλτα 0

Σέλτικ 0

Μίλαν 0

Τσέλιε 0

Χόφενχαϊμ 0

Μαρσέιγ 0

Αραράτ 0

Βικτόρια Πλζεν 0

Λεχ Πόζναν 0

Ναϊμέγκεν 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (15/10)

Σάλτσμπουργκ – Μίλαν (19:45)

Τορένσε – Σάντερλαντ (19:45)

Τσέλιε – Ομόνοια (19:45)

Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά (19:45)

Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ (19:45)

Λιόν – Κρίσταλ Πάλας (19:45)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Σοσιεδάδ (19:45)

Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν (19:45)

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός (22:00)

Ρεν – ΟΦΗ (22:00)

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν (22:00)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ (22:00)

Ναϊμέγκεν – Λέφσκι Σόφιας (22:00)

Θέλτα – Γιουβέντους (22:00)

Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας (22:00)

Γιαγκελόνια – Αραράτ Αρμένια (22:00)

Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατ (22:00)

Μπενφίκα – Σέλτικ (22:00)