Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη επιλέξει το τραγούδι με το οποίο ήθελε να επιστρέψει στη δισκογραφία. Ένα τραγούδι που δεν ήταν δικό του, όμως είχε ξεχωρίσει και είχε αποφασίσει να το συμπεριλάβει στη νέα του δουλειά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Espresso και της δημοσιογράφου, Σπυριδούλα Τριάντου, επρόκειτο για το «Εμένα» του Βλάση Μπονάτσου, σε στίχους και μουσική του Στέλιου Ρόκκου. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει τον Μάιο του 1996, μέσα από τον δίσκο του Βλάση Μπονάτσου «Χαίρετε».

Η επιλογή αυτή αποκτά σήμερα ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο τραγούδι σε κοντινό του πρόσωπο λίγο πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του.

Ο ίδιος είχε αγαπήσει την ερμηνεία του Βλάση Μπονάτσου και ήθελε να δώσει στο τραγούδι τη δική του προσέγγιση, εντάσσοντάς το στη νέα του δισκογραφική πορεία.

Γιώργος Μαζωνάκης και Βλάσης Μπονάτσος: Η κοινή τους αυθεντικότητα

Η επιλογή του «Εμένα» γίνεται ακόμη πιο ιδιαίτερη αν αναλογιστεί κανείς τις ομοιότητες που συχνά εντόπιζαν στην καλλιτεχνική παρουσία των δύο ανδρών.

Ο Βλάσης Μπονάτσος υπήρξε ένας καλλιτέχνης με ξεχωριστή προσωπικότητα, ιδιαίτερο χιούμορ και έντονη σκηνική παρουσία. Ηθοποιός, τραγουδιστής, παρουσιαστής και showman, είχε δημιουργήσει το δικό του ύφος χωρίς να προσπαθήσει να μπει σε καλούπια.

Ανάλογη ήταν και η διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη. Με το δικό του στιλ, το χιούμορ και την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, είχε δημιουργήσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα.

Οι δύο καλλιτέχνες έφυγαν από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο Βλάσης Μπονάτσος πέθανε τον Οκτώβριο του 2004, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2026.

Και ανάμεσα στις δύο ιστορίες, τέσσερις λέξεις από ένα τραγούδι που ο Μαζωνάκης είχε επιλέξει για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του: «Εμένα, εμένα, εμένα, εμένα».

Οι στίχοι του «Εμένα» που είχε ξεχωρίσει ο Μαζωνάκης

Το τραγούδι του Στέλιου Ρόκκου φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι στίχοι μιλούν για έναν άνθρωπο που, παρά τις δυσκολίες και τις προσπάθειες των άλλων να τον αλλάξουν, παραμένει ο εαυτός του.

Η φράση «Δεν θα μπορέσεις να με αλλάξεις με κανένα» βρίσκεται στον πυρήνα του τραγουδιού και δίνει το στίγμα της επιλογής του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αποφασίσει να τραγουδήσει ξανά το «Εμένα», δίνοντάς του τη δική του ερμηνεία. Η επιλογή έγινε μετά από μια δύσκολη περίοδο για τον ίδιο και, μετά τον θάνατό του, οι στίχοι αποκτούν αναπόφευκτα μια διαφορετική συναισθηματική βαρύτητα.

Ένα τραγούδι που ο ίδιος είχε αγαπήσει και ήθελε να κάνει δικό του, αλλά τελικά δεν πρόλαβε να το παρουσιάσει στο κοινό.