Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε στη μοιραία πλασμαφαίρεση στο Κολωνάκι μετά από προτροπή του υπνοθεραπευτή, ώστε να μπορούσαν να κάνουν συνεδρία.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, ο καλλιτέχνης με τον υπνοθεραπευτή συναντήθηκαν τη Δευτέρα σε πατάρι εστιατορίου με μεσολαβητές.

Εκεί συστήθηκε στον Μαζωνάκη να επισκεφθεί τους γιατρούς στο Κολωνάκι -που ήδη γνώριζε- για να κάνει τις «απαραίτητες θεραπείες», γιατί υπήρχαν «δύο φάσεις κάθαρσης από τις τοξίνες στο σώμα».

Την Τρίτη ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία και την Τετάρτη στη μοιραία πλασμαφαίρεση. Μάλιστα, αμέσως μόλις τελείωνε θα πήγαινε στον υπνοθεραπευτή για την «αποτοξίνωση του μυαλού», μετά «την αποτοξίνωση του σώματος, για να «φύγει το στρες, το άγχος και τα αρνητικά μοτίβα σκέψης».

Παρέμβαση της Αρχής για το ξέπλυμα στην υπόθεση Μαζωνάκη

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τους δύο γιατρούς που βρίσκονται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα θα ξεκινήσει από δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν οι γιατροί.

Στην περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Αρχή αναμένεται να προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορούμενων και στη συνέχεια να αποστείλει το σχετικό πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα ο οποίος και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.