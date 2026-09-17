Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Εθνοφρουράς του Τέξας συνετρίβη το απόγευμα της Πέμπτης σε αγροτική περιοχή του Μίσιγκαν, με τον πιλότο να προλαβαίνει να χρησιμοποιήσει το εκτινασσόμενο κάθισμα πριν από την πρόσκρουση.

Το αεροσκάφος, το οποίο ανήκε στην 149η Πτέρυγα Μαχητικών με έδρα το Λάκλαντ του Τέξας, κατέπεσε στην κομητεία Γκραντ Τράβερς. Η μονάδα επιβεβαίωσε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «συμβάν» κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα αίτια του οποίου διερευνώνται.

Ο χειριστής κατάφερε να εκτιναχθεί και να προσγειωθεί με αλεξίπτωτο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο. Σύμφωνα με την επόπτρια του Μπλερ Τάουνσιπ, Νικόλ Μπλόνσαϊν, ο πιλότος έχει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί με το περιβάλλον.

BREAKING: An F-16 fighter jet crashed in Blair Township, Grand Traverse County, northern Michigan, near County Road 633.



The pilot ejected successfully and is reported to be conscious and alert.



Plane – Crash – Michigan

🎥TCD News pic.twitter.com/rc3Ig0rVkn — GeoTechWar (@geotechwar) September 17, 2026

«Ακούστηκε σαν τεράστια έκρηξη»

Από τις πρώτες πληροφορίες δεν προκύπτουν τραυματισμοί στο έδαφος ή ζημιές σε κατοικίες. Η Μπλόνσαϊν ανέφερε, ωστόσο, ότι η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε ακούστηκε μέχρι το σπίτι της.

«Ακούστηκε σαν μια τεράστια έκρηξη. Βγήκα τρέχοντας έξω και είδα μια μεγάλη στήλη καπνού. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι είχε ανατιναχθεί κάποιο σπίτι», δήλωσε.

U.S. Air National Guard F-16 Crashes in Northern Michigan



A U.S. Air National Guard F-16C Fighting Falcon has crashed in Blair Township, Grand Traverse County, near County Road 633 and Blair Townhall Road.



Reports indicate the pilot successfully ejected and was found conscious… pic.twitter.com/bhVV1RKpL4 — FL360aero (@fl360aero) September 17, 2026

Εικόνες από την περιοχή κατέγραψαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το σημείο όπου κατέπεσε το μαχητικό.

Εκκενώθηκε η περιοχή γύρω από το σημείο της συντριβής

Οι τοπικές αρχές δημιούργησαν κέντρο επιχειρήσεων στο δημαρχείο του Μπλερ Τάουνσιπ, ενώ δόθηκε εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων σε ακτίνα ενός μιλίου από το σημείο της πτώσης.

An F-16 fighter jet crashed in Grand Traverse County, Michigan, on Thursday, and an evacuation order is in effect along part of County Road 633, the county's emergency management said.



A spokesperson with the 149th Fighter Wing of the Texas National Guard confirmed that the… pic.twitter.com/ryAwGPb5DA — CBS News (@CBSNews) September 17, 2026

«Εκκενώστε την περιοχή σε ακτίνα ενός μιλίου από το σημείο. Απομακρυνθείτε από τη διασταύρωση των County Road 633 και Jefferson Place. Ακολουθήστε τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», ανέφερε η αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Γκραντ Τράβερς.

Το F-16 βρισκόταν στο Μίσιγκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο Alpena Combat Readiness Training Center. Μαχητικά της συγκεκριμένης μονάδας επρόκειτο επίσης να πραγματοποιήσουν τιμητική διέλευση πάνω από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου λυκείου το βράδυ της Παρασκευής.

FOX 2 Detroit confirmed that the plane which crashed in Blair Township, Michigan was a F-16.



Seeing reports that the pilot was able to eject safely. pic.twitter.com/CfT2qriwJq — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 17, 2026

Η 149η Πτέρυγα Μαχητικών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες και τα αίτια της συντριβής.