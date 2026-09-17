Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με την επίθεση δύο σκύλων στη Βούλα, καθώς η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας ενός από τα ζώα, ενώ αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και η ιδιοκτήτρια του δεύτερου σκύλου.

Η 61χρονη συνελήφθη σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Βούλας.

Η σύλληψη μετά την επίθεση των σκύλων

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο σκυλιά είχαν διαφύγει από σπίτι της περιοχής και λίγο μετά τις 7 το πρωί, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Πίστεως, επιτέθηκαν αρχικά σε μια γάτα και στη συνέχεια σε έναν 76χρονο άνδρα.

Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε στο χέρι και στη συνέχεια κάλεσε 67χρονη συγγενή του για να τον βοηθήσει. Τα δύο σκυλιά επιτέθηκαν όμως και στη γυναίκα, προκαλώντας της επίσης τραυματισμό.

Στο περιστατικό ενεπλάκη και μία 57χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα στο χέρι και τον μηρό.

Αναζητείται η ιδιοκτήτρια του δεύτερου σκύλου

Μετά την αστυνομική έρευνα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 61χρονης ιδιοκτήτριας του ενός σκύλου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό της ιδιοκτήτριας του δεύτερου ζώου, σε βάρος της οποίας αναμένεται να σχηματιστεί αντίστοιχη δικογραφία.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκυλιά βρέθηκαν εκτός του χώρου όπου φυλάσσονταν και οδηγήθηκαν στην επίθεση.