Την πρόθεση της χώρας του να υποβάλει υποψηφιότητα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανώς, έως το 2028 ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, επιδίωξη που αποτελεί πεδίο προστριβών και εντάσεων μεταξύ της χώρας του και της Ρωσίας, κυρίαρχης δύναμης στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου.

Οι σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και του Γερεβάν επιδεινώθηκαν σημαντικά μετά τη στρατιωτική ήττα της Αρμενίας από το Αζερμπαϊτζάν το 2020, και στη συνέχεια, την ανακατάληψη του αμφισβητούμενου θύλακα του Καραμπάχ από το Μπακού το 2023, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κατηγορώντας τον Ρώσο σύμμαχό της ότι δεν την προστάτεψε επαρκώς, η Αρμενία, μια πρώην σοβιετική δημοκρατία, στρέφεται έκτοτε προς τη Δύση.

«Αρχίσαμε μια διαδικασία με στόχο να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική ώστε ο λαός μας να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει», δήλωσε ο Πασινιάν σε συνέντευξη Τύπου. «Η διαδικασία αυτή θα μας οδηγήσει τελικά, το 2027 ή το 2028, στην επίσημη υποβολή υποψηφιότητας για να αρχίσουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ ως πλήρες μέλος», πρόσθεσε.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι η Αρμενία δεν προτίθεται επί του παρόντος να αποχωρήσει από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, μια εμπορική ένωση που απαρτίζουν σύμμαχοι της Ρωσίας. Από την πλευρά της, η Μόσχα έχει επαναλάβει αρκετές φορές ότι η ένταξη του Γερεβάν στην ΕΕ, παραμένοντας παράλληλα στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, δεν θα είναι δυνατή, και τάσσεται υπέρ της διοργάνωσης ενός δημοψηφίσματος στην Αρμενία για τη βούληση της κυβέρνησης να στραφεί προς τη Δύση.

Ο Νικόλ Πασινιάν δήλωσε επίσης ότι η χώρα του έχει «χάσει το ενδιαφέρον της» για τον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, μια στρατιωτική συμμαχία της οποίας ηγείται η Ρωσία, και εντός του οποίου η Αρμενία έχει παγώσει τη συμμετοχή της.

Η Μόσχα επέβαλε φέτος εμπορικούς περιορισμούς στις αρμενικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, απειλώντας ταυτόχρονα πως θα προχωρήσει σε επενεξέταση των μειώσεων στην τιμή της ρωσικής ενέργειας που παρέχει στο Γερεβάν.Η Ρωσία αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Αρμενίας και βασική αγορά για τις εξαγωγές της, ενώ πολλοί Αρμένιοι ζουν και εργάζονται στη Ρωσία, την ίδια στιγμή που το Γερεβάν εξαρτάται από τη Μόσχα για τις προμήθειές του σε όπλα και ενέργεια.