Σε μια επίδειξη προκλητικότητας προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές απέναντι σε κοινή αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατά την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 4 Νοεμβρίου, η Τουρκία απαγόρευσε στα μέλη της αποστολής την είσοδο στα σωφρονιστικά καταστήματα για να συναντήσουν προφυλακισμένους εκλεγμένους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ακυρώθηκε και η προγραμματισμένη συνάντηση με τον υφυπουργό Εσωτερικών.

«Παραμένουμε βαθιά ανήσυχοι για την κατάσταση των τοπικών αιρετών εκπροσώπων που εμποδίζονται να ασκήσουν την εντολή την οποία τους ανέθεσε ο τουρκικός λαός μέσω δημοκρατικών εκλογών» υπογραμμίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι Μαρκ Κουλς, Μπράιονι Ράντκιν, Γελένα Ντρένιανιν και Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημοσιοποιείται μόλις μία ημέρα μετά τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 4 Νοεμβρίου, η οποία αξιολογεί την πορεία των υποψήφιων προς ένταξη κρατών στο πλαίσιο του πακέτου διεύρυνσης του 2026.

Η παρουσία στη δίκη Ιμάμογλου και το αίτημα για τους επιτρόπους

Η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία παρακολούθησε από κοντά τη δικαστική ακρόαση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Οι εκπρόσωποι των θεσμών έθεσαν στο επίκεντρο τις περιπτώσεις αιρετών που τελούν υπό προσωρινή κράτηση ή κατ’ οίκον περιορισμό, όπως ο πρώην δήμαρχος Σμύρνης Τουντς Σογιέρ, ο δήμαρχος Μπουγιουκτσεκμετζέ Χασάν Ακγκιούν και η δήμαρχος Ουσκουντάρ Σινέμ Ντεντετάς, ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν συνάντηση με τον ασκούντα καθήκοντα δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Νουρί Ασλάν.

Παράλληλα, οι τέσσερις αξιωματούχοι απαίτησαν την άμεση κατάργηση του καθεστώτος διορισμού δοτών διοικήσεων στους δήμους.

«Παραμένουμε βαθιά ανήσυχοι για την κατάσταση των τοπικών αιρετών εκπροσώπων που εμποδίζονται να ασκήσουν την εντολή την οποία τους ανέθεσε ο τουρκικός λαός μέσω δημοκρατικών εκλογών»

αναφέρουν στη διακήρυξή τους, υπενθυμίζοντας την ανοιχτή επιστολή που είχαν αποστείλει στις 27 Απριλίου 2026 προς τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών. Τέλος, η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, ξεκαθαρίζοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι προστατεύονται από τα άρθρα 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και απαιτώντας να σταματήσει κάθε μορφή εκφοβισμού ή ποινικοποίησης