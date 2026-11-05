Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και ένα 12χρονο αγόρι, σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και πυροβολισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό έδαφος.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.



Η Πολιτική Προστασία, μια οργάνωση πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα (Πέμπτη)» στην περιοχή.

Israeli attacks have killed at least four Palestinians, including a child, in central and southern Gaza, medical sources say, as Israeli forces keep up near-daily strikes in the enclave. 🔗: https://t.co/h65RBbS7Ps https://t.co/7aMXD7VzRI — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 5, 2026

Η οργάνωση ανέφερε τον θάνατο ενός 12χρονου αγοριού από «πυρά ισραηλινών δυνάμεων» ανατολικά του προσφυγικού καταυλισμού Αλ-Μπουρέιτζ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.



Λίγα χιλιόμετρα μακριά, κοντά στον δήμο Αλ-Ζαγουάιντα, δύο άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή και σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα με drone.



Νοτιότερα, μια γυναίκα σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή Χαν Γιούνις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Τα κύρια νοσοκομεία στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της περιοχής, τα οποία παρέλαβαν τις σορούς των θυμάτων, επιβεβαίωσαν τις ανθρώπινες απώλειες.



Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε τρομοκράτες της Χαμάς στην περιοχή Αλ-Ζαγουάιντα και ανέφερε ότι επαληθεύει τις αναφορές σχετικά με την Παλαιστίνια που σκοτώθηκε στη Χαν Γιούνις.



Περισσότεροι από 1.550 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.