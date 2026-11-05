Παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα ο νέος εξομοιωτής πυρκαγιάς αεροσκάφους, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Η προμήθεια του συστήματος εντάσσεται στο εθνικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αεροδρομίων, των επιχειρησιακών μονάδων του Σώματος και των δοκίμων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ο εξομοιωτής (μοντέλο AFS 5000) είναι κατασκευασμένος από ειδικό χάλυβα υψηλής αντοχής στις θερμοκρασίες και τις καιρικές συνθήκες. Λειτουργεί με ελεγχόμενη καύση υγραερίου για την παραγωγή πραγματικής φλόγας, σε συνδυασμό με τεχνητό καπνό, εξασφαλίζοντας ρεαλιστικές συνθήκες πεδίου, ενώ η διεξαγωγή των ασκήσεων παρακολουθείται από εξειδικευμένο λογισμικό, αισθητήρες ασφαλείας και δικλείδες άμεσης διακοπής υπό την επίβλεψη εκπαιδευτών.

Η νέα εγκατάσταση επιτρέπει την προσομοίωση σύνθετων αεροπορικών περιστατικών τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό της καμπίνας. Στο εξωτερικό τμήμα, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξασκηθούν στην κατάσβεση εστιών σε κινητήρες και συστήματα προσγείωσης, στη διαχείριση διαρροής καυσίμου και στην τακτική προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων με χρήση αυλών οροφής.



Παράλληλα, στους εσωτερικούς χώρους αναπαράγονται σενάρια κατάσβεσης στο πιλοτήριο, στα καθίσματα επιβατών, στην κουζίνα και στον χώρο φορτίου, καθώς και απαιτητικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό συνθήκες καπνού και μηδενικής ορατότητας.

Δείτε το βίντεο:



Την ίδια ώρα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του «ΑΙΓΙΣ» ενισχύεται με έναν επιπλέον αυτοκινούμενο εξομοιωτή πυρκαγιάς για πρακτική εξάσκηση σε όλη τη χώρα, καθώς και με τέσσερις προσομοιωτές οδήγησης επιχειρησιακών οχημάτων —δύο για επιβατικά και δύο για φορτηγά— που προετοιμάζουν τους οδηγούς για μετακινήσεις σε ακραίες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.