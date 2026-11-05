Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης, μετά την προσωρινή διακοπή που είχε επιβληθεί λόγω εντοπισμού ύποπτης βαλίτσας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο δρόμος δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία την Πέμπτη, μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Νωρίτερα, είχε σημάνει συναγερμός όταν εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στη συμβολή των οδών Ευελπίδων και Ωλένου.

Στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο πραγματοποίησε έλεγχο του αντικειμένου.

Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία είχε προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Ωλένου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Μετά το τέλος των ελέγχων, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε και τα οχήματα κινούνται πλέον κανονικά.