Σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του συνεχίζεται, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους μέσα από τη φυλακή.

Ο 58χρονος γιατρός φέρεται να έχει στρέψει την προσοχή του στην αίτηση αποφυλάκισης που ετοιμάζουν οι συνήγοροί του, ενώ η 56χρονη σύζυγός του αναμένεται να κληθεί για συμπληρωματική απολογία, προκειμένου να δώσει απαντήσεις για κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο «Live News», η 56χρονη φέρεται να ζητά αλλαγή κελιού και πτέρυγας στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, καθώς δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις συνθήκες κράτησης.

Παράλληλα, φέρεται αποφασισμένη να αρνηθεί ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Αναμένεται να υποστηρίξει ότι ειδοποίησε εγκαίρως το ΕΚΑΒ, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος, ενώ επιμένει ότι δεν αγνόησε τους συναγερμούς του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο 58χρονος γιατρός διαχωρίζει τη θέση του

Ο σύζυγός της εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν συμμετείχε στη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν ασθενής του και ότι δεν γνώριζε τις ενέργειες της συζύγου του.

«Ουδέποτε εξέτασα τον εκλιπόντα, ουδέποτε του συνέστησα ή του παρείχα οποιαδήποτε θεραπεία και ουδέποτε συμμετείχα στον σχεδιασμό ή στην εφαρμογή της θεραπείας που είχε προγραμματίσει. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής απλό: αν δεν ήταν σύζυγός μου η κυρία Γ. θα κατηγορούμουν για κάτι που δεν έχω καμία σχέση και που έπραξε ή αμέλησε τυχόν ένας συστεγαζόμενος με εμένα επαγγελματίας;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επιμένει ότι η συζυγική του σχέση δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για την απόδοση ευθυνών, τονίζοντας ότι διατηρούσε ξεχωριστό ιατρείο, παρά το γεγονός ότι συστεγαζόταν με τη σύζυγό του.

Τα φιαλίδια και ο ρόλος της αναισθησιολόγου

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και τα φιαλίδια φαρμακευτικών ουσιών που σχετίζονται με την υπόθεση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Live News», μπουκαλάκια προποφόλης και μιδαζολάμης δεν εντοπίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να είχαν απομακρυνθεί.

Αντίθετα, φιαλίδια του αντίδοτου της μέθης κατασχέθηκαν και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, συνέβαλαν στην ανασύνθεση της διαδρομής τους από τη φαρμακοβιομηχανία σε μεγάλη κλινική της Αθήνας και στη συνέχεια στο ιατρείο.

Παράλληλα, ερευνάται ο ρόλος της αναισθησιολόγου που συνεργαζόταν με την κατηγορούμενη γιατρό. Η ίδια φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι εκείνο το μεσημέρι δέχθηκε για πρώτη φορά τηλεφώνημα από το ιατρείο της Καρνεάδου σχετικά με αναισθητική ουσία. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μηνύματα που αντάλλαξε με την κατηγορούμενη λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό.

Ο 58χρονος γιατρός δηλώνει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις συγκεκριμένες επικοινωνίες ή τις κινήσεις της συζύγου του.

Τα νέα ευρήματα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Νέα δεδομένα παρουσιάστηκαν και σχετικά με τα ευρήματα από το ιατρείο. Όπως μετέδωσε το «Live News», επιβεβαιώθηκε ότι οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στον καναπέ στην Καρνεάδου ανήκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ το αντίδοτο της μέθης βρέθηκε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το μηχάνημα της ινουσφαίρησης.

Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε, επίσης, ότι η αναισθησιολόγος που φέρεται να έδωσε τα φιαλίδια στην γιατρό της Καρνεάδου δεν είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι εξελίξεις αναμένονται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι Αρχές περιμένουν το τελικό πόρισμα με τις ποσοτικές αναλύσεις των τοξικολογικών εξετάσεων. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι δύο κατηγορούμενοι προετοιμάζουν την υπερασπιστική τους γραμμή.