Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Κιμμάρι Τζόνσον, γνωστής από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Beverly Hills, 90210», σε ηλικία μόλις 50 ετών.



Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, έπειτα από νοσηλεία στο νοσοκομείο Cedars-Sinai του Λος Άντζελες.

Όπως αποκάλυψε η ανιψιά της, Ρόντα Σκοτ, η Τζόνσον υπέστη σοβαρό «καρδιακό επεισόδιο» στο σπίτι της στις 27 Οκτωβρίου.

‘Beverly Hills, 90210’ Actress Kimmarie Johnson Dead at 50 https://t.co/PI7XkthjYS https://t.co/fuYF9Xdyvz — Page Six (@PageSix) November 5, 2026

Στο νοσοκομείο οι γιατροί τη διέγνωσαν με «ανεύρυσμα καρδιάς».



Η Σκοτ ανέφερε ότι η ηθοποιός «έφυγε ειρηνικά το απόγευμα της Τετάρτης αφού η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά».

Η καριέρα της στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και οι επιχειρήσεις

Η Τζόνσον έγινε ευρέως γνωστή το 1998, όταν υποδύθηκε τον ρόλο της Τζούντι σε επεισόδιο του 8ου κύκλου της σειράς «Beverly Hills, 90210».



Παράλληλα, ξεχώρισε για τη συμμετοχή της στη δημοφιλή κωμωδία του 2000 «Dude, Where’s My Car?», δίπλα στους Άστον Κούτσερ και Σον Ουίλιαμ Σκοτ.



Το 2003 έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική μετά τη γέννηση του γιου της, Κάμερον Νίνο, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε συμμετέχοντας σε ανεξάρτητες παραγωγές και θεατρικές παραστάσεις.

Η ηθοποιός Κιμμάρι Τζόνσον

Ασχολήθηκε επίσης με την παραγωγή ταινιών, διατελώντας εκτελεστική παραγωγός στην ταινία «The Last Eve» (2005), η οποία απέσπασε βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ.



Το 2011 ίδρυσε τη δική της εταιρεία ομορφιάς, SkinGlow by Kimmarie, ενώ τους τελευταίους μήνες είχε επικεντρωθεί στο μόντελινγκ, φωτογραφιζόμενη τον Αύγουστο για το εξώφυλλο του περιοδικού Grazia Slovenia.

Η Τζόνσον προστίθεται στη λίστα των πρωταγωνιστών της αγαπημένης σειράς που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή, σύμφωνα με το Pagesix.