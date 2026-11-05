Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι έξι ιδιώτες μηχανικοί που απολογήθηκαν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών της Κατερίνης για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος με τα «γρηγορόσημα» στην τοπική Πολεοδομία.

Με τις απολογίες τους ξεκίνησε ο κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας, ενώ σε ορισμένους από τους κατηγορουμένους επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση ύψους 10.000 ή 20.000 ευρώ, κατά περίπτωση.

Οι έξι μηχανικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Απολογούνται τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, με τις απολογίες τεσσάρων υπαλλήλων της Πολεοδομίας Κατερίνης, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ο διευθυντής της υπηρεσίας και ένας προϊστάμενος τμήματος.

Ενώπιον των ανακριτικών Αρχών αναμένεται να βρεθεί και ένας έβδομος ιδιώτης μηχανικός.

Συνολικά, για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τους μηχανικούς που απολογήθηκαν έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με κατηγορούμενους υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολεοδομίας.

151 περιπτώσεις και φερόμενα ανταλλάγματα 138.000 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η δικογραφία περιγράφει ένα σύστημα φερόμενων παράνομων οικονομικών συναλλαγών που σχετίζονταν με την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Οι ερευνητές έχουν καταγράψει 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ η συνολική αξία των χρηματικών και υλικών ανταλλαγμάτων που φέρεται να ζητήθηκαν ή να εισπράχθηκαν υπολογίζεται σε 138.000 ευρώ.

Η έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο φέρονται να πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές και στον ενδεχόμενο ρόλο των εμπλεκόμενων ιδιωτών και υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων να αναμένονται το επόμενο εικοσιτετράωρο.