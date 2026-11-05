Ο Τάσος Δουβίκας είναι ο πρώτος σκόρερ του Champions League αυτή τη στιγμή με 6 γκολ μετά το χατ-τρικ στο 9-1 της Κόμο επί στη Λανς και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη 11άδα της 4ης αγωνιστικής της League Phase.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός εξελίσσεται σε όλο και πιο κομβικό για την ιταλική ομάδα, η οποία εντυπωσιάζει στην παρθενική της συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας μετά το ασύλληπτο 9-1 επί της Λανς εκτός έδρας, με τον Δουβίκα να βρίσκει τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και να βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ αυτή τη στιγμή με 6 γκολ.

Ο Δουβίκας έχει σκοράρει και στους τέσσερις αγώνες της Κόμο, αναδείχθηκε MVP στον αγώνα με τη Λανς και μία μέρα μετά έμαθε ότι συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη 11άδα της 4ης αγωνιστικής της League Phase.

Οι παίκτες που επέλεξε η UEFA είναι οι Ζόμερ, Γκάμπριελ, Μπίσεκ, Γιόργκενσεν, Άρτσι Μπράουν, Γάμπρι Βέιγκα, Φαμπιάν Ρουίθ, Έντσο Φερνάντες, Μπατρακόφ, Μπότχαϊμ, Δουβίκας.