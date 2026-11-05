Μία απίστευτη υπόθεση λαθρεμπορίου αραχνοειδών αποκαλύφθηκε από τις αρχές του Περού, αφήνοντας άναυδους τους ελεγκτές του αεροδρομίου. Περισσότερες από 3.000 ζωντανές ταραντούλες κατασχέθηκαν όταν εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε κάλτσες, τοποθετημένες στις αποσκευές τριών ταξιδιωτών.

Οι δράστες, δύο πολίτες Γερμανίας και ένας πολίτης Πολωνίας, ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε διεθνή πτήση με τελικό προορισμό τη Γερμανία.



Ωστόσο, ο εξονυχιστικός έλεγχος των τελωνειακών αρχών αποκάλυψε το παράνομο φορτίο, ματαιώνοντας τα σχέδια της ομάδας την τελευταία στιγμή.



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Authorities in Peru seized more than 3,000 tarantulas hidden inside socks packed in the suitcases of two German citizens and a Polish citizen who were preparing to board a flight to Germany, officials said. The three individuals were detained and face criminal proceedings, authorities said. — CBS News (@CBSNews) November 5, 2026

Όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι αρχές της χώρας, «οι τρεις συλληφθέντες τέθηκαν αμέσως υπό κράτηση και βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διαδικασίες».



Η υπόθεση εξετάζεται με μεγάλη σοβαρότητα, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις παράνομης διακίνησης άγριας πανίδας που έχουν καταγραφεί πρόσφατα στη χώρα.