Η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να διαφωνεί με τον τρόπο που ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αντιμετωπίζει την υπόθεση της οικογένειας της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς θεωρεί ότι η πλήρης αποστασιοποίηση από τη δούκισσα του Σάσεξ μπορεί να εκληφθεί ως έλλειψη ανθρώπινης ευαισθησίας. Η υπόθεση του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν, και οι σοβαρές καταγγελίες που τον αφορούν για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων έχουν δημιουργήσει ένα λεπτό ζήτημα για τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν επιθυμεί να αμφισβητήσει τη στάση του συζύγου της, ο οποίος προτιμά να κρατήσει αποστάσεις από την υπόθεση. Ωστόσο, δεν θέλει ούτε η ίδια ούτε η μοναρχία να δώσουν την εντύπωση ότι γυρίζουν την πλάτη στη Μέγκαν σε μια περίοδο που η οικογένειά της αντιμετωπίζει σοβαρές εξελίξεις.

Η διαφορετική προσέγγιση της Κέιτ και του Ουίλιαμ απέναντι στη Μέγκαν Μαρκλ

Το περιοδικό Closer, επικαλούμενο πηγή που φέρεται να γνωρίζει τις συζητήσεις στο περιβάλλον τους, μεταφέρει ότι ο Ουίλιαμ επικεντρώνεται κυρίως στις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε κίνηση της βασιλικής οικογένειας. Για τον διάδοχο του θρόνου, η προστασία της οικογένειάς του και του θεσμού της μοναρχίας προηγείται οποιασδήποτε προσωπικής προσέγγισης.

Η Κέιτ, από την άλλη, δεν θέλει να βρεθεί απέναντι στον σύζυγό της, αλλά δυσκολεύεται να αποδεχθεί μια στάση απόλυτης αποχής. Όπως αναφέρει η πηγή, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς να υπονομεύσει τη θέση του Ουίλιαμ, αλλά και χωρίς να εμφανιστεί ως ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για όσα συμβαίνουν στη Μέγκαν.

Η ίδια πηγή περιγράφει την προσπάθειά της ως αναζήτηση μιας ενδιάμεσης λύσης, η οποία μέχρι στιγμής δεν είναι εύκολο να βρεθεί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση να μην υπάρξει επικοινωνία με τη Μέγκαν και τον πρίγκιπα Χάρι, ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο, έχει προκαλέσει εντάσεις μεταξύ του ζευγαριού. Η Κέιτ φέρεται να θεωρεί ότι ο Ουίλιαμ είναι υπερβολικά αυστηρός απέναντι στη δούκισσα του Σάσεξ, την ώρα που εκείνος επιμένει να μην εμπλέξει τη βασιλική οικογένεια σε μια υπόθεση με τόσο σοβαρές προεκτάσεις.

Γιατί ο Ουίλιαμ δεν θέλει καμία εμπλοκή

Η στάση του πρίγκιπα της Ουαλίας δεν σημαίνει, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ότι αντιμετωπίζει με αδιαφορία όσα συμβαίνουν. Αντιθέτως, φέρεται να αισθάνεται πολύ άσχημα για τη φύση των καταγγελιών που αφορούν τον πατέρα της Μέγκαν, ωστόσο δεν θεωρεί ότι η βασιλική οικογένεια πρέπει να πάρει θέση ή να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση της υπόθεσης.

Η Κέιτ δεν απορρίπτει κατ’ ανάγκη αυτή τη λογική. Η δική της ένσταση αφορά κυρίως τη διάκριση ανάμεσα στην επίσημη ανάμειξη της μοναρχίας σε μια υπόθεση και σε μια ιδιωτική κίνηση συμπαράστασης προς έναν άνθρωπο που περνά μια δύσκολη περίοδο.