Ο Γιάννης Μπέζος τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, χαρακτηρίζοντας δικαίωση την αθώωσή του για την κατηγορία του βιασμού και εκφράζοντας την επιθυμία να τον ξαναδεί στο θέατρο. Ο ηθοποιός μίλησε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου συζήτησε με τον Γιώργο Λιάγκα για τη δικαστική εξέλιξη και την επόμενη μέρα του συναδέλφου του.

«Είναι μια δικαίωση. Σε αυτό όμως, δεν νομίζω ότι δώσαμε τόση έκταση, όση είχαμε δώσει στην αρχή. Άδικο για τον Πέτρο. Αλλά νομίζω ότι δίνει τον αγώνα του τον προσωπικό και προσπαθεί να βγάλει από πάνω του μια ρετσινιά», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην προφυλάκιση του Πέτρου Φιλιππίδη, λέγοντας: «Το γεγονός ότι προφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος για αυτό, το θεωρώ απίστευτο».

Στην ίδια συζήτηση, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην καταδίκη της γυναίκας που είχε καταγγείλει τον Φιλιππίδη για βιασμό. Την προηγούμενη εβδομάδα, η γυναίκα κρίθηκε ένοχη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών.

Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε και για το ενδεχόμενο ο Πέτρος Φιλιππίδης να επιστρέψει στη θεατρική σκηνή, επισημαίνοντας ότι η πρώτη απόφαση ανήκει στον ίδιο και αφορά το κατά πόσο αισθάνεται έτοιμος να εμφανιστεί ξανά μπροστά στο κοινό.

«Ο Πέτρος είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Η επιστροφή του στο θέατρο είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Πρώτον είναι προσωπικό θέμα του ίδιου, από τη στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή αν αισθάνεται μέσα του πλήρης και ισχυρός να εκτεθεί ξανά στο κοινό, μετά από όλη αυτή την περιπέτεια», είπε.

Όπως πρόσθεσε, η στάση των θεατών δεν μπορεί να προεξοφληθεί, καθώς η επιλογή να τον παρακολουθήσουν ξανά θα ανήκει αποκλειστικά σε εκείνους.

«Το αν θα ακολουθήσει το κοινό, είναι απόφαση του κοινού. Ο χρόνος νομίζω τα αμβλύνει όλα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο. Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο του θεάτρου που έμεινε αρκετά εκτός, αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος», κατέληξε ο Γιάννης Μπέζος.