Πέντε νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου διαγνώστηκαν στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα, παρά την πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Από την αρχή της περιόδου επιτήρησης του 2026 έως και τις 5 Νοεμβρίου, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 462 εγχώρια κρούσματα, ενώ έχουν καταγραφεί 53 θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό.

Από το σύνολο των περιστατικών, 291 ασθενείς παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ οι υπόλοιποι 171 εμφάνισαν ήπιες εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι θάνατοι αφορούν ασθενείς ηλικίας άνω των 35 ετών, με τους νεότερους σε ηλικία ασθενείς που κατέληξαν να έχουν ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής.

Σε 94 δήμους και 26 περιφερειακές ενότητες τα κρούσματα

Η γεωγραφική διασπορά του ιού παραμένει εκτεταμένη, καθώς έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί περιστατικά σε 94 δήμους της χώρας, οι οποίοι ανήκουν σε 26 περιφερειακές ενότητες.

Οι οκτώ περιφέρειες στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα είναι η Αττική, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.

Αναλυτικότερα, οι περιφερειακές ενότητες στις οποίες έχουν καταγραφεί περιστατικά είναι:

Αττική: Ανατολική Αττική, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτική Αττική, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών και Πειραιάς.

Ανατολική Αττική, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτική Αττική, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών και Πειραιάς. Θεσσαλία: Καρδίτσα, Λάρισα και Τρίκαλα.

Καρδίτσα, Λάρισα και Τρίκαλα. Κεντρική Μακεδονία: Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Κιλκίς και Χαλκιδική.

Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Κιλκίς και Χαλκιδική. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Ροδόπη, Ξάνθη και Έβρος.

Ροδόπη, Ξάνθη και Έβρος. Πελοπόννησος: Λακωνία.

Λακωνία. Στερεά Ελλάδα: Εύβοια και Βοιωτία.

Εύβοια και Βοιωτία. Κρήτη: Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Ιόνια Νησιά: Λευκάδα.

Ιδιαίτερα έντονη η κυκλοφορία του ιού στην Αττική

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην Περιφέρεια Αττικής, όπου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου είναι φέτος ιδιαίτερα έντονη.

Σε συγκεκριμένες περιοχές και περιφερειακές ενότητες της Αττικής έχει καταγραφεί αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η διάγνωση πέντε επιπλέον περιστατικών την τελευταία εβδομάδα δείχνει ότι η επιδημιολογική επιτήρηση εξακολουθεί να καταγράφει νέες λοιμώξεις και τον Νοέμβριο, παρά τις χαμηλότερες θερμοκρασίες.