Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με αφορμή τη συζήτηση για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα του 2019.



Σε ανάρτησή του σημειώνει ότι «ο Αλέξης Τσίπρας όταν μιλάει για τη νομιμότητα θεωρεί ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους που δεν έχουν μνήμη του βίου και της πολιτείας του ως πρωθυπουργού».

Ο κ. Σκέρτσος υπογραμμίζει ότι η συζήτηση για τη νομιμότητα θα πρέπει να βασίζεται, όπως αναφέρει, «πρωτίστως με άρθρα και με πεπραγμένα», προκειμένου να καταγραφεί «ποιος στέκεται δίπλα στους ευάλωτους και στα θύματα στην πράξη και ποιος μόνο στα λόγια, ενώ στην πραγματικότητα “χαϊδεύει” τους θύτες».



Στο πλαίσιο αυτό, θέτει το ερώτημα εάν ο Αλέξης Τσίπρας και τα στελέχη του, που χαρακτηρίζουν την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα το 2019 «μεγάλη μεταρρύθμιση», θα ψήφιζαν σήμερα την μετατροπή των ακόλουθων 10 εγκληματικών πράξεων από κακούργημα σε πλημμέλημα, αρκετές από τις οποίες, όπως σημειώνει, ταυτίζονται και με το οργανωμένο έγκλημα, όπως: ενεργητική δωροδοκία, κατασκευή ή κατοχή εκρηκτικών, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία, οργανωμένη ή κατ’ επάγγελμα κλοπή, κατ’ επάγγελμα απάτη, κατ’ επάγγελμα πλαστογραφία, υπεξαίρεση, εμπρησμό σε δάση και βιασμό ανηλίκων.



«Θα ψήφιζαν ξανά οι ευαίσθητοι βουλευτές και βουλεύτριες της αντιπολίτευσης την μείωση των ποινών για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία», διερωτάται ο κ. Σκέρτσος, συμπληρώνοντας ότι πρέπει πλέον «να μιλάμε απλά και καθαρά χωρίς περιστροφές και θεωρητικές αναλύσεις».



Ειδικότερα, ο υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ότι με τις αλλαγές του 2019 η βαριά μορφή της ενεργητικής δωροδοκίας μετατράπηκε σε πλημμέλημα, όπως επίσης η κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και ορισμένες μορφές επαγγελματικής απάτης.



Αναφέρει ακόμη ότι για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης η προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης μειώθηκε από 10-20 έτη σε 5-15 έτη.



«Αυτές είναι οι επιλογές του κ. Τσίπρα απέναντι στο βαρύ και οργανωμένο έγκλημα, όταν ο ίδιος είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις διατάξεις που αφορούν εγκλήματα κατά γυναικών και παιδιών.



Σύμφωνα με τον ίδιο, το ανώτατο όριο κάθειρξης για τον ομαδικό βιασμό μειώθηκε από τα 20 στα 15 έτη, ενώ η γενετήσια πράξη με ανήλικο ηλικίας 14 ετών έναντι αμοιβής μετατράπηκε σε πλημμέλημα.



Επιπλέον, σημειώνει ότι η μείωση του γενικού ορίου συνολικής φυλάκισης από τα 10 στα 8 έτη επηρέασε και τις σχετικές περιπτώσεις πλημμελημάτων ενδοοικογενειακής βίας.



Όπως υποστηρίζει, «όλες αυτές οι προκλητικές τροποποιήσεις επί βαρύτατων εγκλημάτων επανήλθαν στην αυστηρότερη δυνατή εκδοχή» κατά τη θητεία των υπουργών Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και Γιώργου Φλωρίδη.

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού:



Αναφερόμενος, τέλος, στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, έκανε λόγο για διαδοχικές εξαρθρώσεις εγκληματικών οργανώσεων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία συστάθηκε πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Κάθε κυβέρνηση κρίνεται από το τι κάνει όταν έχει την ευθύνη», καταλήγει ο κ. Σκέρτσος, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει «στα θύματα όλων αυτών των εγκλημάτων γιατί, όταν ο ίδιος νομοθετούσε και κυβερνούσε, έκρινε ότι οι δράστες τους έπρεπε να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιείκεια».