Ληστεία με λεία 1 εκατομμυρίου ευρώ σημειώθηκε σε κατασκευαστική εταιρεία στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Οι δράστες, όπως φαίνεται, μπήκαν με το κλειδί στο χέρι καθώς δεν υπάρχουν σημάδια διάρρηξης.

Η ληστεία, σύμφωνα με το voria.gr, έγινε νυχτερινές ώρες σε μία τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία, η οποία ασχολείται με ασφαλτοστρώσεις δρόμων στους δήμους της περιοχής.

Οι δράστες μπήκαν στον χώρο της εταιρείας και πήραν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο δεν ήταν βιδωμένο στο πάτωμα και περιείχε 1 εκατομμύριο ευρώ, μπλοκ επιταγών, δύο λάπτοπ και άλλα έγγραφα της εταιρείας.

Το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.