Σε μια άκρως ειρωνική και χιουμοριστική ανάρτηση προχώρησε η Ματούλα Ζαμάνη στα προσωπικά της social media, επιλέγοντας να αντιμετωπίσει το κύμα αρνητικών σχολίων με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο. Καθήμενη σε ένα πέτρινο τραπέζι στη φύση, ανάμεσα σε φθινοπωρινά φύλλα, η ερμηνεύτρια εμφανίζεται να κρατά μια μπλε πλαστική μυγοσκοτώστρα.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, στην οθόνη προβάλλονται διαδοχικά ορισμένα από τα πιο κακεντρεχή σχόλια που έχουν γραφτεί για την ίδια. Χαρακτηριστικά, αναγνώστες σχολιάζουν την εμφάνισή της γράφοντας «Χριστέ μου γιατί τόση φρίκη σαν φάντασμα!», «Δεν μιλάει κανείς για τα κιλά της απλά να ντυθεί κόσμια», αλλά και επικρίσεις για το στιλ και την παρουσία της στη σκηνή. Η Ματούλα Ζαμάνη δεν απαντά με λόγια, αλλά «χτυπά» τα σχόλια στην οθόνη με τη μυγοσκοτώστρα, σβήνοντάς τα συμβολικά.

Η μουσική υπόκρουση και η ειρωνική στάση απέναντι στο μίσος

Η σκηνοθεσία του βίντεο συνοδεύεται από έναν επαναλαμβανόμενο ήχο που ρωτά «Are you sure that you want to delete your progress?», δίνοντας την αίσθηση μιας ψηφιακής διαγραφής.

Παράλληλα, η Ματούλα Ζαμάνη κάνει γκριμάτσες, βγάζει τη γλώσσα της και στο τέλος καλύπτει τα μάτια της με τη μυγοσκοτώστρα, στέλνοντας μήνυμα απαξίωσης προς τις τοξικές τοποθετήσεις.

Η ανάρτησή της συνοδεύεται από τη λιτή λεζάντα «Καλημέρες» και ένα emoji προσευχής, αποδεικνύοντας ότι επιλέγει να διατηρεί την ψυχραιμία της απέναντι στη διαδικτυακή κριτική.