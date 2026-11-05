Θέμα ημερών φαίνεται πως είναι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου, καθώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών και την έκδοση της σχετικής NAVTEX.

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο, το οποίο παραμένει στο λιμάνι του Ηρακλείου, αναμένεται να αποπλεύσει με προορισμό τα διεθνή ύδατα ανατολικά της Κάσου, εκεί όπου είχαν διακοπεί οι προηγούμενες εργασίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φάκελοι για τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών έχουν ήδη διαβιβαστεί στους 12 εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων και φορέων. Οι απαντήσεις αναμένονται μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα, ενώ η έκδοση της NAVTEX τοποθετείται χρονικά ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα, επίσης, με την ΕΡΤ, η εταιρεία που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει αποστείλει τις συντεταγμένες στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου αναμένεται η θετική εισήγηση της διυπουργικής επιτροπής. Μετά την έκδοση της NAVTEX, το ερευνητικό σκάφος θα μπορέσει να αποπλεύσει άμεσα, προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες.

Το μήνυμα Γεραπετρίτη και η πιθανή αντίδραση της Τουρκίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση της Άγκυρας, καθώς η επανέναρξη των ερευνών ενδέχεται να προκαλέσει νέα αντίδραση από την τουρκική πλευρά.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια κλειστής ενημέρωσης της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, διαμήνυσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε επιχειρησιακή αντιμετώπιση σε περίπτωση τουρκικής αντίδρασης. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα εμφανίστηκε σε χαμηλότερους τόνους κατά το καθιερωμένο briefing του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, κάνοντας αναφορά σε ναυτική άσκηση και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ωστόσο, με βάση όσα αναφέρονται στα σχετικά ρεπορτάζ, η Τουρκία αναμένεται να εκδώσει δική της NAVTEX για την περιοχή, με την ελληνική πλευρά να απαντά με αντι-NAVTEX από τον σταθμό του Ηρακλείου.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην έκδοση της ελληνικής NAVTEX και στον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου, που θα σηματοδοτήσει την επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου.