Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να αποχωρήσει από την εθνική Πορτογαλίας και ο Φερνάντο Σάντος, προπονητής στον θρίαμβο του Euro 2016, του έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα.

Στα 41 του χρόνια και έπειτα από όσα έγιναν στη διακοπή του Σεπτεμβρίου, ο CR7 αποφάσισε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της χώρας του, με την οποία έζησε μεγάλες στιγμές, με μεγαλύτερη όλων την κατάκτηση του Euro 2016.

Προπονητής της Πορτογαλίας ήταν ο Φερνάντο Σάντος, ο πρώην τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας αλλά και των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα στον Ρονάλντο, μετά την ανακοίνωση της απόφασής του.

«Σε ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες στην Εθνική ομάδα, στη χώρα μας και σε όλους εμάς. Παίρνεις μαζί σου μια ιστορία που κανείς δεν θα μπορέσει να επαναλάβει και αφήνεις ένα αποτύπωμα που δεν θα σβηστεί ποτέ, ως ο καλύτερος όλων των εποχών.

Μια μεγάλη αγκαλιά, Κριστιάνο. Με θαυμασμό, σεβασμό και φιλία, σήμερα και πάντα.

Μαζί ζήσαμε εξαιρετικές στιγμές, βιώσαμε χαρές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας, αλλά περάσαμε και λιγότερο ευχάριστες στιγμές, όπως συμβαίνει σε τόσες ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει, όμως, κάτι που δεν άλλαξε ποτέ και δεν πρόκειται να αλλάξει: Ο σεβασμός, η εκτίμηση και η φιλία», ήταν τα λόγια του Σάντος.