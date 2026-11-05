Το τελευταίο «αντίο» στον Χεσούς Ντε Μιγκέλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά το χτύπημα που δέχθηκε από τον τερματοφύλακα Χεσούς Οβόνο στον αγώνα της Τενερίφης με την Ονδούρα, είπε την Πέμπτη (5/11) το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Η κηδεία έγινε στην κωμόπολη Ναβαερμόσα της επαρχίας του Τολέδο, με πληθυσμό λίγο πάνω από 3.000 κατοίκους, καθώς είναι ο τόπος καταγωγής των γονέων του.

Το δημοτικό συμβούλιο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κήρυξε τριήμερο πένθος κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης, και σήμερα Πέμπτη (5/11) οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες προς τιμήν ενός εκ των πιο διακεκριμένων κατοίκων της περιοχής, όπως τόνισε η ισπανική εφημερίδα «Marca».

Από νωρίς το πρωί, συγγενείς, φίλοι και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του ποδοσφαίρου έφτασαν για να συμπαρασταθούν στους οικείους του σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι αρκετών κορυφαίων συλλόγων, μεταξύ των οποίων οι Μιγκέλ Άνχελ Χιλ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Φλορεντίνο Πέρεθ και Εμίλιο Μπουτραγκένιο (Ρεάλ Μαδρίτης), καθώς και ο Πάμπλο Μπλάνκο, πρεσβευτής της Σεβίλλης.

Την ένωση Ισπανών ποδοσφαιριστών (AFE) εκπροσώπησε ο πρόεδρός της, Νταβίντ Αγκάνθο, ενώ την ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (RFEF) εκπροσώπησαν οι Ραφαέλ Λουθάν, Αϊτόρ Καράνκα και ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Λουίς ντε λα Φουέντε.

«Σήμερα ήταν η μέρα για να είμαστε εδώ, για να σταθούμε στο πλευρό της οικογένειας του Χεσούς. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας· πρόκειται για μια ανεπανόρθωτη απώλεια. Αυτή η τραγωδία θα πρέπει να αναδείξει το έργο που απομένει να γίνει όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ιατρικών πόρων, διασφαλίζοντας ότι βρίσκονται πάντα στο κατάλληλο σημείο όταν χρειάζεται. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Η ποδοσφαιρική κοινότητα οφείλει να είναι ενωμένη σήμερα», δήλωσε ο Λουθάν.

«Συμμερίζομαι τα λόγια του προέδρου. Με βαθιά θλίψη και ειλικρινή συγκίνηση, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας και τον σεβασμό μας. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε ότι η ποδοσφαιρική κοινότητα παραμένει ενωμένη. Στέλνω μια θερμή αγκαλιά σε όλους τους αγαπημένους του», δήλωσε ο Ντε λα Φουέντε.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές ήταν η άφιξη της αντιπροσωπείας από την ομάδα του, την Τενερίφη, όπου παρόντες ήταν όλοι οι παίκτες. Παρούσα ήταν και η Καστεγιόν -η πρώην ομάδα του, με την οποία πέτυχε την άνοδο στη Δεύτερη Κατηγορία.

Δεκάδες στεφάνια από διάφορους ποδοσφαιρικούς συλλόγους ήταν παραταγμένα στον δρόμο, καθώς δεν υπήρχε πλέον άλλος διαθέσιμος χώρος. Υπήρξαν πολλά δάκρυα, έντονος θρήνος και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Λίγο μετά τις 15:30, το φέρετρο μεταφέρθηκε στην εκκλησία όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.