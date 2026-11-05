Έντονη φημολογία στις ΗΠΑ θέλει τον Μάρκο Ρούμπιο να εξετάζει την αποχώρησή του από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τις πληροφορίες ότι προετοιμάζει το έδαφος για πιθανή υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2028.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, πηγές από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τη βρετανική κυβέρνηση εκτιμούν ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος παράλληλα ασκεί καθήκοντα συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ενδέχεται να εγκαταλείψει τα κυβερνητικά του αξιώματα προκειμένου να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Τα σενάρια είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, όμως ενισχύθηκαν μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι έχασαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Ο Ρούμπιο και το πολιτικό κόστος του πολέμου στο Ιράν

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ρούμπιο φέρεται να είναι μεταξύ τεσσάρων ή πέντε υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ που εξετάζουν την αποχώρησή τους μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Πηγή που επικαλείται ο Independent υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί πολιτικά από τον πόλεμο στο Ιράν και να μεταφέρει την ευθύνη για τη σύγκρουση στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι απολύτως λογικό να παραιτηθεί και να αποχωρήσει από την κυβέρνηση», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον του Ρούμπιο, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα.

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ο Ρούμπιο θεωρείται αυτή τη στιγμή ισχυρός υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, ακόμη και μπροστά από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Κατά την ίδια εκτίμηση, η παραμονή του στην κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να λειτουργήσει εις βάρος των μελλοντικών πολιτικών του φιλοδοξιών, καθώς θα παρέμενε συνδεδεμένος με τις επιλογές της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων και με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Βανς έδειξε τον πόλεμο ως αιτία της εκλογικής ήττας

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος απέδωσε την ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο, επιχειρώντας ουσιαστικά να αποσυνδέσει τη δική του πολιτική θέση από τις αποφάσεις της κυβέρνησης.

«Ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους… Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», δήλωσε ο Βανς, προσθέτοντας ότι κάθε συζήτηση για την επόμενη ημέρα θα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό το ζήτημα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Independent, δεν αποκλείεται ο Ντόναλντ Τραμπ να επιχειρήσει να μεταφέρει μέρος της ευθύνης για τον πόλεμο και την εκλογική ήττα στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Στο κάδρο των προσώπων που ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις φέρονται να βρίσκονται επίσης ο Ρούμπιο και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

«Θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος», εκτιμά πηγή

Στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος φέρονται να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του Ρούμπιο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται λιγότερο ενεργός στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, παρά τον θεσμικό του ρόλο ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ανώτερη πηγή της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε στον Independent ότι το Λονδίνο αναμένει να δει ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Αμερικανού υπουργού.

«Φαίνεται απίθανο να παραμείνει. Θα ήταν ένας ισχυρός υποψήφιος για την προεδρία και αναμένουμε ότι θα θέσει υποψηφιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προέβλεψε, μάλιστα, ένα ευρύτερο κύμα αποχωρήσεων από την κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι αρκετά κυβερνητικά στελέχη θα επιχειρήσουν να αποστασιοποιηθούν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Τα διαφορετικά σενάρια για τον Μάρκο Ρούμπιο

Παρά τις πληροφορίες για τις προεδρικές φιλοδοξίες του, ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να υποβαθμίσει τα σχετικά σενάρια.

Τον Σεπτέμβριο είχε δηλώσει ότι δεν έχει «κανένα σχέδιο αυτή τη στιγμή» να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει «100% προσηλωμένος» στα κυβερνητικά του καθήκοντα.

Παράλληλα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποσυρθεί από μια ενδεχόμενη προεδρική κούρσα εάν αποφάσιζε να διεκδικήσει το χρίσμα ο Τζέι Ντι Βανς.

Άλλες πηγές που επικαλείται το βρετανικό μέσο εκτιμούν ότι η αποχώρηση του Ρούμπιο δεν είναι δεδομένη.

Πρόσωπο με γνώση των εξελίξεων υποστήριξε ότι ο υπουργός Εξωτερικών δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα σαφή ένδειξη ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει τη θέση του.

Μάλιστα, η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε, σύμφωνα με διαφορετικό σενάριο, να λειτουργήσει αντίστροφα και να οδηγήσει τον Ρούμπιο στην απόφαση να παραμείνει στην κυβέρνηση, προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση της κυβερνητικής σταθερότητας.

Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πιο μετριοπαθής φωνή στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ιδιαίτερα εάν ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδράσει με σκληρό τρόπο στο αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.

Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος τα περί αποχώρησης Ρούμπιο

Το δημοσίευμα του Independent προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τα οποία απέρριψαν κατηγορηματικά τα σενάρια περί επικείμενης παραίτησης του Μάρκο Ρούμπιο.

Ερωτηθείς εάν ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει ότι ο υπουργός Εξωτερικών σχεδιάζει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιτέθηκε στο δημοσίευμα και χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες «αβάσιμες» και «ψευδείς θεωρίες συνωμοσίας».

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συγκροτήσει μια ενωμένη ομάδα, προσηλωμένη στην ατζέντα «Πρώτα η Αμερική», και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει το έργο της.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο χαρακτήρισε το δημοσίευμα «εντελώς αβάσιμες ψευδείς ειδήσεις από επινοημένες ανώνυμες πηγές».

Έτσι, παρά την έντονη φημολογία για το πολιτικό μέλλον του Μάρκο Ρούμπιο και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ το 2028, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ετοιμάζεται να παραιτηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ.