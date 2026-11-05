Ο Τάσος Μπακασέτας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Εθνική Ελλάδας για τους αγώνες με την Ολλανδία (13/11) και τη Σερβία (16/11) στο Nations League.

Ο 33χρονος επιθετικός μέσος δεν είχε κληθεί από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στη League A του Nations League, τώρα όμως αναμένεται να επιστρέψει.

Έχοντας, βρει, πλέον ρυθμό με τον ΑΠΟΕΛ, με τη φανέλα του οποίου έχει σκοράρει τέσσερις φορές, ο Μπακασέτας θα είναι στις κλήσεις για τους αγώνες με την Ολλανδία (εκτός) και τη Σερβία (εντός).

Με 82 συμμετοχές, έχοντας πετύχει 19 γκολ, ο Μπακασέτας είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και θα βοηθήσει κι αυτός ώστε να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στα ματς με τους Ολλανδούς και τους Σέρβους.