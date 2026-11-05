Ένα σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Τμήμα Μαθηματικών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ομάδα ατόμων εισέβαλε εν μέσω φοιτητικής συνέλευσης κρατώντας ρόπαλα, τσεκούρι και βόμβες μολότοφ, μετατρέποντας το αμφιθέατρο σε πεδίο μάχης.

Στο οπτικό υλικό καταγράφονται εφιαλτικές στιγμές με ουρλιαχτά, εστίες φωτιάς και έναν νεαρό να τρέχει ενώ οι φλόγες έχουν τυλίξει τα ρούχα του. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πώς συμφοιτητές του πρωτοετούς έσπευσαν αμέσως με πυροσβεστήρα για να σβήσουν τη φωτιά.



«Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί», ανέφερε μάρτυρας.



Άλλη φοιτήτρια συμπλήρωσε πως «πέταξαν μολότοφ σε ένα παιδί, συμφοιτητή μας», δείχνοντας το καμμένο μπουφάν του θύματος.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες:



Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα. Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας άμεσες εξηγήσεις από την Πρυτανεία του Ιδρύματος.