Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με το Παναθηναϊκό Στάδιο να μετατρέπεται σταδιακά στο επίκεντρο της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης του Σαββατοκύριακου.

Από το πρωί της Πέμπτης, συνεργεία εργάζονται στο Καλλιμάρμαρο, διαμορφώνοντας τον χώρο τερματισμού και την είσοδο των δρομέων, ενώ παράλληλα τοποθετούνται τα περίπτερα των διοργανωτών και των χορηγών στη συμβολή της Ηρώδου Αττικού με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Την ίδια ώρα, τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης και διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Τα μέτρα θα κορυφωθούν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, όταν οι δρομείς θα διασχίσουν την ιστορική διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Το πρόγραμμα των αγώνων το Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Η αγωνιστική δράση ξεκινά το Σάββατο με την τελετή έναρξης στον Τύμβο του Μαραθώνα και συνεχίζεται με αγώνες μικρότερων αποστάσεων στο κέντρο της Αθήνας.

12:30: Τελετή έναρξης στον Τύμβο του Μαραθώνα και μεταφορά της Φλόγας στην ιστορική αφετηρία.

Τελετή έναρξης στον Τύμβο του Μαραθώνα και μεταφορά της Φλόγας στην ιστορική αφετηρία. 13:50: Άναμμα του Βωμού στην αφετηρία.

Άναμμα του Βωμού στην αφετηρία. 15:00–22:00: Λειτουργία του Sponsors’ Village στην πλατεία Καραϊσκάκη, απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Λειτουργία του Sponsors’ Village στην πλατεία Καραϊσκάκη, απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο. 16:00–16:55: Παιδικός αγώνας 1,2 χλμ. και αγώνας Special Olympics Hellas και ΑμεΑ, στη διαδρομή Βασιλίσσης Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Καλλιμάρμαρο.

Παιδικός αγώνας 1,2 χλμ. και αγώνας Special Olympics Hellas και ΑμεΑ, στη διαδρομή Βασιλίσσης Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Καλλιμάρμαρο. 17:00: Εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χλμ. από τη Λεωφόρο Αμαλίας, στο Σύνταγμα, με τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο.

Εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χλμ. από τη Λεωφόρο Αμαλίας, στο Σύνταγμα, με τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο. 20:00: Universities Night Run 5 χλμ.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Η μεγάλη ημέρα του Μαραθωνίου

Η κορύφωση της διοργάνωσης έρχεται την Κυριακή, με την εκκίνηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου από τον Μαραθώνα και τον τερματισμό των αθλητών στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

08:00: Αγώνας δρόμου 10 χλμ. και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χλμ. εκτός Σταδίου.

Αγώνας δρόμου 10 χλμ. και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χλμ. εκτός Σταδίου. 08:30: Εκκίνηση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου από τον Μαραθώνα.

Εκκίνηση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου από τον Μαραθώνα. 08:00–18:00: Λειτουργία του Sponsors’ Village στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Λειτουργία του Sponsors’ Village στην πλατεία Καραϊσκάκη. Έως τις 18:15: Ολοκλήρωση των τερματισμών στο Καλλιμάρμαρο.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Οι πρώτες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη και θα διαρκέσουν, σε ορισμένα σημεία, έως το πρωί της Δευτέρας.

Από την Πέμπτη έως τη Δευτέρα στις 08:00 διακόπτεται η κυκλοφορία:

Στην οδό Ηρώδου Αττικού.

Στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στο τμήμα από τη Ρηγίλλης έως την Ηρώδου Αττικού.

Παράλληλα, απαγορεύεται η στάθμευση στην περιοχή γύρω από το άγαλμα του Δισκοβόλου.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Νέες διακοπές από τις 15:00

Από τις 15:00 της Παρασκευής έως τις 22:00 της Κυριακής διακόπτεται η κυκλοφορία:

Στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό, μεταξύ Βασιλίσσης Όλγας και Ερατοσθένους.

Στην Αρδηττού, στο ρεύμα από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς τη Βασιλίσσης Όλγας.

Σε ολόκληρη την οδό Μάρκου Μουσούρου.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Το Σάββατο οι περιορισμοί επεκτείνονται λόγω των απογευματινών αγώνων.

Από τις 09:00 απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε κεντρικούς οδικούς άξονες, μεταξύ των οποίων:

Βασιλίσσης Σοφίας

Μεσογείων

Αμαλίας

Πανεπιστημίου

Ακαδημίας

Συγγρού

Από τις 14:00 αρχίζουν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους που περιλαμβάνουν:

Βασιλέως Κωνσταντίνου

Αρδηττού

Βασιλίσσης Όλγας

Βασιλίσσης Σοφίας, έως τη Ζαχάρωφ

Συγγρού, από τη Φραντζή προς το κέντρο

Πανεπιστημίου

Σταδίου

Ακαδημίας

Φιλελλήνων

Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Πού θα υπάρχουν οι μεγαλύτερες διακοπές κυκλοφορίας

Την Κυριακή, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επεκτείνονται σε ολόκληρη την κλασική διαδρομή του Μαραθωνίου, καθώς και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Από τις 05:00 ξεκινούν σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Μαραθώνος, με τους αποκλεισμούς να επεκτείνονται προς Ραφήνα, Παλλήνη, Γέρακα, Αγία Παρασκευή και Λεωφόρο Μεσογείων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των ρυθμίσεων:

08:30–18:30: Κλειστή η Λεωφόρος Μεσογείων, από τον Σταυρό έως την Κατεχάκη.

Κλειστή η Λεωφόρος Μεσογείων, από τον Σταυρό έως την Κατεχάκη. 05:00–13:00: Διακοπές κυκλοφορίας σε Ακαδημίας, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Φιλελλήνων και τμήμα της Συγγρού.

Διακοπές κυκλοφορίας σε Ακαδημίας, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Φιλελλήνων και τμήμα της Συγγρού. Έως τις 19:30: Περιορισμοί σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Βασιλίσσης Όλγας.

Περιορισμοί σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Βασιλίσσης Όλγας. Έως τις 18:30: Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Μεσογείων μεταξύ Κατεχάκη και Πύργου Αθηνών, στη Μιχαλακοπούλου και στη Φειδιππίδου.

Παράλληλα, θα παραμείνουν κλειστές οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς Ραφήνα, Παλλήνη και Λεωφόρο Μαραθώνος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις.

Από πού θα μπορούν να περνούν τα οχήματα

Η κάθετη διέλευση οχημάτων από τη μαραθώνια διαδρομή θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένους, ελεγχόμενους κόμβους.

Στη Λεωφόρο Μαραθώνος προβλέπεται διέλευση στις διασταυρώσεις με τις οδούς Διονύσου, Αρτέμιδος, Αγίας Μαρίνας και με τη Λεωφόρο Φλέμινγκ στη Ραφήνα.

Στην Παλλήνη θα επιτρέπεται η διέλευση στις διασταυρώσεις με τις οδούς Αγίου Δημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, καθώς και στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής.

Στην Αθήνα, ελεγχόμενος κόμβος θα λειτουργεί στη διασταύρωση των λεωφόρων Μεσογείων και Κατεχάκη.

Για τις μετακινήσεις μεταξύ του κέντρου και των περιοχών Ζωγράφου, Παγκρατίου, Καισαριανής και Βύρωνα, προβλέπεται εναλλακτική εξυπηρέτηση μέσω της διαδρομής:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λεωφόρος Κηφισίας – Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Ούλωφ Πάλμε.

Τι πρέπει να προσέξουν οδηγοί και πεζοί

Κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων, πεζών, ποδηλάτων και ηλεκτρικών πατινιών πάνω στο οδόστρωμα της αγωνιστικής διαδρομής.

Οι οδηγοί καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, καθώς οι περιορισμοί θα επηρεάσουν σημαντικό μέρος του οδικού δικτύου της Αττικής, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να αναμένεται την Κυριακή.