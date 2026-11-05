Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με επιστολή της προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει και να ακολουθήσει μια ενιαία γραμμή για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Με αφορμή τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Δουβλίνο, στις 13 Νοεμβρίου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «το ζήτημα δεν μπορεί πλέον να αναβληθεί», επισημαίνοντας την ανάγκη να σταματήσουν οι αποκλίνουσες τοποθετήσεις, ιδίως σε επίσημο επίπεδο, καθώς δημιουργούν την εντύπωση ότι η ΕΕ δεν διαθέτει σαφή και κοινό στόχο.

«Η ΕΕ δίνει την εντύπωση ότι είναι αποδιοργανωμένη όσον αφορά την Ουκρανία», ανέφερε η Μελόνι, σύμφωνα με το POLITICO, το οποίο είχε πρόσβαση στο περιεχόμενο της επιστολής.

Παράλληλα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα διαφορετικά σχήματα και τις πρωτοβουλίες μέσω των οποίων έχει συζητηθεί το ουκρανικό ζήτημα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι συναντήσεις στο Μαϊάμι και το Όσλο, οι επικείμενες συνομιλίες του «Συνασπισμού των Προθύμων» και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, καθώς και η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Όπως επισήμανε, η ύπαρξη πολλών διαφορετικών διαύλων συζήτησης «υπονομεύει την αξιοπιστία μας όσον αφορά τη διαχείριση ενός από τα πιο περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας».

Παρότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι πρέπει να έχει «θέση στο τραπέζι» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, προκειμένου να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου απέναντι στο ενδεχόμενο μιας δυσμενούς συμφωνίας, δεν έχει ακόμη καταλήξει στο ποιος ηγέτης ή ποιο ευρωπαϊκό όργανο θα αναλάβει την εκπροσώπησή της στις συνομιλίες.

«Είμαι πεπεισμένη ότι όλοι συνειδητοποιούμε πως, προβάλλοντας την εικόνα μιας Ευρώπης που είναι σε πλήρη αποδιοργάνωση, το μόνο που κάνουμε είναι να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα εκείνων που θέλουν να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Και πιστεύω ότι αυτό είναι απαράδεκτο, δεδομένου ότι διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές και το μέλλον της ασφάλειάς μας», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.