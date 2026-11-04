Σοβαρές καταγγελίες για εμπλοκή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ουκρανικών αρχών ασφαλείας και επιβολής του νόμου σε κύκλωμα απάτης εξετάζουν οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία, καθώς μια νέα έρευνα φέρνει στο προσκήνιο υποψίες για δωροδοκίες και συγκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας , ανώτερα στελέχη της υπηρεσίας ασφαλείας SBU, της Εθνικής Αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα φέρονται να δωροδοκήθηκαν προκειμένου να παρέχουν προστασία σε τηλεφωνικό κέντρο που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες.

Το δίκτυο φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα με θύματα τόσο στην Ουκρανία όσο και στο εξωτερικό, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν τον ρόλο κρατικών αξιωματούχων στην προστασία της λειτουργίας του.

Παραίτηση πρώην γενικού εισαγγελέα μετά τις αποκαλύψεις

Η έρευνα, που έγινε γνωστή τον Σεπτέμβριο, είχε ήδη προκαλέσει πολιτικούς τριγμούς, οδηγώντας στην παραίτηση του τότε γενικού εισαγγελέα, Ρουσλάν Κραβτσένκο.

Η εξέλιξη ήρθε μετά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος υφισταμένου του, ο οποίος φέρεται να είχε συμβάλει στη διαχείριση του κυκλώματος.

Ο ίδιος ο Κραβτσένκο δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για οποιοδήποτε αδίκημα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι καταγγελίες αφορούν πρόσωπα που υπηρετούν σε υπηρεσίες επιφορτισμένες με την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την εφαρμογή του νόμου.

Τι απαντούν η SBU, η Αστυνομία και η Εισαγγελία

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU επιβεβαίωσε ότι υπάλληλοί της βρίσκονται υπό έρευνα, τονίζοντας ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Από την πλευρά της, η Εθνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι έθεσε σε διαθεσιμότητα τους αξιωματικούς που ερευνώνται, προειδοποιώντας παράλληλα κατά της εξαγωγής «πρόωρων συμπερασμάτων».

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα δήλωσε επίσης έτοιμο να συνεργαστεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν έχει γνώση παράνομων ενεργειών υπαλλήλων του που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας της NABU.

Ξέπλυμα χρήματος εκατομμυρίων στον ενεργειακό τομέα

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Γραφείο Κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την έρευνά του για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαφθοράς που έχουν απασχολήσει τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πρόκειται για υπόθεση φερόμενου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα, στην οποία έχουν εμπλακεί πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ενέργειας.

Η υπόθεση είχε επίσης οδηγήσει στην παραίτηση του πρώην προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τη NABU, οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να ανακτήσουν χρήματα που φέρονται να προέρχονται από δωροδοκίες τις οποίες απαιτούσαν οι οργανωτές του κυκλώματος από εργολάβους κρατικών ενεργειακών επιχειρήσεων.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην έρευνα περιλαμβάνεται και η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Το συνολικό ποσό που φέρεται να ξεπλύθηκε υπερβαίνει τα 111 εκατομμύρια δολάρια και τα 12 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ουκρανική υπηρεσία.

Η διαφθορά και η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ουκρανία, η οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή, ενώ παράλληλα επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αντιμετώπιση της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας, αλλά και σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των διεθνών χρηματοδοτών της χώρας.

Η NABU και η Ειδική Εισαγγελία Κατά της Διαφθοράς έχουν αναλάβει σειρά ερευνών που αφορούν υψηλόβαθμους αξιωματούχους, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τον τελευταίο Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας που παρατίθεται στα σχετικά στοιχεία, η Ουκρανία βρίσκεται στην 104η θέση μεταξύ 182 χωρών.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι νέες έρευνες αναδεικνύουν τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα στην προσπάθειά της να περιορίσει τη διαφθορά και να ενισχύσει τη λογοδοσία των κρατικών θεσμών.