Ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 5/11 ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξε στόχους που σχετίζονται με υποδομές εφοδιασμού και μεταφορών σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, χτυπήθηκε κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης της Nova Poshta, καθώς επίσης και μηχανές τρένων και ένα κτίριο στον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό 2. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το κέντρο αυτό χρησιμοποιούνταν από τον ουκρανικό στρατό για τη συναρμολόγηση μη επανδρωμένων εναέριων αεροσκαφών (drones).

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, χτυπήθηκε σταθμός παραγωγής ενέργειας.

Επίθεση δέχθηκε και φορτηγό πλοίο ενώ έπλεε σε απόσταση 52 χιλιομέτρων από το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Από την πλευρά του, ο Ολεξάντρ Χάνζα, περιφερειακός κυβερνήτης του Ντνιπροπετρόφσκ, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters δήλωσε ότι ρωσική επίθεση με drone προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, αφού έπληξε κατοικία και κλειστούς χώρους στάθμευσης οχημάτων στο Ντνίπρο, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις υποδομών.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν μπορεί να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχοθετούν αμάχους.