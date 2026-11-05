Σε κατάσταση κινδύνου και εγκλωβισμένοι παρέμειναν για πάνω από 30 ώρες μετανάστες στο νησί της Γαύδου, καθώς προσπάθησαν να αποβιβαστούν σε βραχώδη περιοχή.

Το Λιμενικό και διασώστες της Πυροσβεστικής υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν άμεσα και σήμερα το πρωί κατάφεραν τον απεγκλωβισμό τους και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον Καραβέ Γαύδου.



Πενήντα μετανάστες, σύμφωνα με την δήμαρχο Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη, βρέθηκαν σε σοβαρό κίνδυνο, όταν αποβιβάστηκαν από λέμβο, σε απόκρημνη βραχώδη περιοχή του νησιού κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.



Ο καιρός που επικρατεί δυσχέρανε αρχικά την πρόσβαση των διασωστών της ΕΜΑΚ που έφτασε από Ηράκλειο και του Λιμενικού λόγω των μποφόρ που επικρατούσαν στη θάλασσα. Τελικά κατάφεραν να τους πλησιάσουν από θαλάσσης και να τους μεταφέρουν ανά ομάδες στη στεριά.



Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες από Αίγυπτο και Σουδάν, ενώ, σύμφωνα με πληροροφίες, ανάμεσά τους υπάρχουν και έξι παιδιά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.