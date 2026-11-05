Ο Γιώργος Τσαλίκης αποκάλυψε ότι τα χρήματα δεν αποτελούν το βασικό κριτήριο στις επαγγελματικές του επιλογές, εξηγώντας παράλληλα γιατί φροντίζει να αφήνει περιθώριο κέρδους στους επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργάζεται. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης στην πίστη του στον Θεό, αλλά και στους επικριτές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τους οποίους χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

Μιλώντας στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1, σε συνέντευξη που προβλήθηκε αποσπασματικά στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Τσαλίκης περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις οικονομικές συμφωνίες στη δουλειά του. Όπως εξήγησε, δεν επιδιώκει υπέρογκες αμοιβές, καθώς θεωρεί σημαντικό να υπάρχει προοπτική συνέχειας στις συνεργασίες του.

«Δεν με ενδιαφέρουν ποτέ τα χρήματα, ποτέ. Δηλαδή δεν πάω ποτέ να δουλέψω για τα λεφτά. Δεν έχω ζητήσει ποτέ τρελά λεφτά, ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι, όταν συμφωνεί την αμοιβή του, αφήνει συγκεκριμένα περιθώρια στον επιχειρηματία, έχοντας ως βασική επιδίωξη να είναι συμφέρουσα η συνεργασία και για τις δύο πλευρές.

«Έχω ένα καμβά στον οποίο, όμως, είναι πάρα πολύ μικρό, πάνω κάτω, το άνοιγμα γιατί έχω πάντοτε στο μυαλό μου ότι θέλω ο επιχειρηματίας να κερδίζει προσβλέποντας στην επαναληψιμότητα και στη διάρκεια», είπε.

Η πίστη στον Θεό και η απάντηση στους haters

Ο Γιώργος Τσαλίκης μίλησε και για τις προσωπικές αρχές που καθορίζουν την καθημερινότητά του, συνδέοντας τη στάση του με την πίστη του και την ανάγκη του να προσφέρει στους άλλους.

«Είναι η βαθιά πίστη που έχω στον Θεό, η προσευχή που κάνω το πρωί που ξυπνάω, να προσπαθώ να κάνω το καλό και να νιώθω και καλά με τον εαυτό μου βοηθώντας», ανέφερε.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί στα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στο διαδίκτυο. Ο τραγουδιστής σχολίασε την κριτική που συνοδεύει τις δημόσιες τοποθετήσεις του, ενώ αποκάλυψε ότι έχει παρατηρήσει συγκεκριμένους λογαριασμούς που επιτίθενται διαδοχικά σε διαφορετικά πρόσωπα.

«Λένε ότι “ο Τσαλίκης όταν μιλάει, χάνει” αλλά τους έχω χεσμ…ους τους haters», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, έχει παρακολουθήσει λογαριασμούς που αλλάζουν συνεχώς στόχο, δημοσιεύοντας επιθετικά σχόλια για διαφορετικά πρόσωπα από μέρα σε μέρα.

«Έχω παρακολουθήσει μερικά accounts που σήμερα βρίζουν τον έναν, αύριο τον άλλον και μεθαύριο άλλον. Είναι συγκεκριμένοι που μετακινούνται και κάνουν αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε.