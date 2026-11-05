Με ανάρτησή του στα social media ο Τάσος Δουβίκας αναφέρθηκε στο πώς αισθάνεται μετά το χατ-τρικ που πέτυχε στην εκτός έδρας νίκη της Κόμο με 9-1 κόντρα στη Λανς, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός είναι εκπληκτικός από την αρχή της σεζόν, έχει σκοράρει και στις τέσσερις αγωνιστικές της League Phase και είναι στην 1η θέση του πίνακα των σκόρερ αυτή τη στιγμή, έχοντας πετύχει 6 γκολ!

Τα τρία εξ αυτών ήρθαν στην αδιανόητη εκτός έδρας νίκη της Κόμο επί της Λανς με 9-1, με την UEFA να συμπεριλαμβάνει τον Δουβίκα στην καλύτερη 11άδα της 4ης αγωνιστικής της League Phase και τον ίδιο να εκφράζει μέσω των social media τα συναισθήματά του για όσα ζει τη φετινή σεζόν.

«Μια ξεχωριστή στιγμή στη μεγαλύτερη σκηνή!

Απίστευτο συναίσθημα να πετυχαίνεις χατ-τρικ στο Champions League, αλλά το πιο σημαντικό, ένα ακόμη μεγάλο τρίποντο για την ομάδα!

Είμαι περήφανος για όλους. Συνεχίζουμε να πιέζουμε μαζί!», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Δουβίκας.