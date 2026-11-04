Στο Μικρό Παλλάς για να παρακολουθήσουν την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λύκοι» βρέθηκε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου. Το ζευγάρι παρακολούθησε το έργο από τις πρώτες σειρές στηρίζοντας τον πρωταγωνιστή Απόστολο Γκλέτσο, ενώ μετά την αυλαία τοποθετήθηκε στους δημοσιογράφους των τηλεοπτικών συνεργείων.

«Η βραδιά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έξυπνο έργο, σωστά σκηνοθετημένο, με πολύ ενδιαφέρον, με έναν εξαιρετικό Απόστολο Γκλέτσο στον ρόλο που έπαιξε. Χρειαζόταν και έναν ποινικολόγο στο θίασο του» ανέφερε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, σχολιάζοντας την παράσταση και το αποτέλεσμα της σκηνοθεσίας.

Η αποκάλυψη για τα δυόμισι χρόνια σχέσης

Από την πλευρά της, η Τζένη Οικονόμου μίλησε για τη δυναμική της συμβίωσής τους και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τον χρόνο τους.

«Μια χαρά είμαστε, περνάμε καλά, είμαστε εντάξει και είδαμε μια υπέροχη παράσταση και περνάμε πάρα πολύ καλά γενικώς. Είμαστε τώρα δυόμισι χρόνια περίπου. Δεν γιορτάζουμε την επέτειο μας, ενίοτε την ξεχνάμε. Ήταν το κάρμα μας να συναντηθούμε» σημείωσε η ίδια, περιγράφοντας την πορεία της σχέσης τους που μετρά ήδη δυόμισι χρόνια.