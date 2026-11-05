Η νίκη επί της Ρόμα δεν αρκεί για να αλλάξει το κλίμα για τον Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η διοίκηση της οποίας έκανε την πρώτη κρούση στον Ντιντιέ Ντεσάν, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή κόντρα στους Ιταλούς και να πάρουν τη νίκη με 3-2 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αυτό όμως δεν σημαίνει πως όλα τα προβλήματα λύθηκαν.

Με την ομάδα να έχει μόλις 7 βαθμούς μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές της Premier League και να βρίσκεται στη 17η θέση, ισόβαθμη με τη 18η Κρίσταλ Πάλας, στη διοίκηση εξακολουθούν να σκέφτονται το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή και στη λίστα με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Κάρικ προστίθεται και το όνομα του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το Foot Mercato, οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ έκαναν μια πρώτη κρούση στον Ντεσάν, ο οποίος είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τους «τρικολόρ», ενώ υπάρχουν πάντα στα υπόψιν και τα ονόματα των Γιούλιαν Νάγκελσμαν και Ουνάι Έμερι, όπως και αυτό του Αντόνιο Κόντε.