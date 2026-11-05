Σε επιστολή της προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, επανήλθε στο ζήτημα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Πόλεμο στην Ουκρανία.

«Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, αναγκάζομαι να αναφερθώ και πάλι στο θέμα που έθιξα επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εννοώ την ανάγκη, για την Ευρώπη, να μιλά με ενιαία φωνή για το ουκρανικό. Είναι άμεση, πλέον, ανάγκη», υπογραμμίζει στην τοποθέτησή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Δίνοντας την εικόνα μιας Ευρώπης η οποία προχωρά χωρίς συντονισμό, ευνοούμε εκείνους που επιθυμούν τη συνέχιση του πολέμου. Είναι απαράδεκτο, από τη στιγμή που διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές και το μέλλον της ασφάλειάς μας».

«Δεν ζητώ μία θέση για την Ιταλία στο ένα ή στο άλλο σχήμα. Κάθε άλλο: αν αυτό μπορεί να καταστήσει εγκυρότερο το αίτημά μου, είμαι έτοιμη να διευκρινίσω ότι δεν ζητώ τον συγκεκριμένο ρόλο ούτε για εμένα, ούτε για την Ιταλία», καταλήγει η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.