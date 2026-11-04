Στους ρυθμούς των χριστουγεννιάτικων προετοιμασιών κινείται η Μαρί Σαντάλ, η οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο από το εσωτερικό του ιστορικού της αρχοντικού στο Upper East Side της Νέας Υόρκης. Φορώντας καρό ταρτάν πιτζάμες σε κόκκινες, πράσινες και λευκές αποχρώσεις από τη δική της συλλογή, η επιχειρηματίας και σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες ξεκίνησε τη μέρα της ετοιμάζοντας γιορτινά γλυκά.

Ο χώρος της κουζίνας ξεχωρίζει για την υψηλή αισθητική του, με τους λευκούς-γκρι τόνους στα ντουλάπια, τις μαρμάρινες επιφάνειες με τις έντονες γκρίζες φλέβες στη νησίδα και τον μεγάλο επαγγελματικό απορροφητήρα με μεταλλικές λεπτομέρειες πάνω από την εστία.

Παράλληλα με το ψήσιμο των μπισκότων στον φούρνο, η Μαρί Σαντάλ έντυσε και τα δύο σκυλάκια της οικογένειας με ασορτί ταρτάν πουκάμισα, δίνοντας μια ευχάριστη νότα στην καθημερινότητα του σπιτιού.

Το επιβλητικό σαλόνι, το ασανσέρ με τα δώρα και η γιορτινή διακόσμηση

Η περιήγηση στους χώρους του οικήματος συνεχίζεται στο κεντρικό σαλόνι, όπου η πρόσβαση γίνεται ακόμη και μέσω του εσωτερικού ασανσέρ, το οποίο εμφανίζεται γεμάτο με κουτιά δώρων, κόκκινες κορδέλες και φυσικά κλαδιά ελάτου. Στο καθιστικό, η κλασική αρχιτεκτονική με τις σκούρες ξύλινες επενδύσεις στους τοίχους και τις βαριές πόρτες συνδυάζεται με μοντέρνα έπιπλα, όπως ο καμπυλωτός λευκός καναπές και το γυάλινο τραπέζι.

Η Μαρί Σαντάλ κατέγραψε τη διαδικασία περιτυλίγματος των δώρων, ανάβοντας αρωματικά κεριά και τοποθετώντας τις δημιουργίες της σε γιορτινές τσάντες, ενώ στο τέλος ξεκουράστηκε στον καναπέ τραβώντας φωτογραφίες με το κινητό της τηλέφωνο δίπλα στο κατοικίδιό της. Η ανάρτησή της επιβεβαιώνει τη σταθερή προτίμησή της στην προσεγμένη αισθητική και τις οικογενειακές παράδοσεις ενόψει των εορτών.