Μια υπόθεση θανάτου που αρχικά παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα επίθεσης αρκούδας πήρε απροσδόκητη τροπή στην Αλβανία, όταν η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι το θύμα είχε δεχθεί πυροβολισμό.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τη σύζυγο και τον γιο του άνδρα, οι οποίοι είναι ύποπτοι για την ανθρωποκτονία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Νοεμβρίου, στο χωριό Γκόντβι, στην περιοχή Μπουλκίζα της βορειοανατολικής Αλβανίας, με θύμα τον Ουρίμ Φίκου.

Το τραύμα που ανέτρεψε την εκδοχή της επίθεσης από αρκούδα

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες που δόθηκαν στις αρχές από συγγενείς του θύματος, ο άνδρας είχε χάσει τη ζωή του έπειτα από επίθεση αρκούδας.

Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν επιβεβαίωσαν αυτή την εκδοχή.

Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο στήθος, γεγονός που οδήγησε τις αστυνομικές αρχές στη διερεύνηση εγκληματικής ενέργειας.

Χειροπέδες στη σύζυγο και τον 33χρονο γιο

Όπως ανακοίνωσε η αλβανική αστυνομία, έπειτα από έρευνα υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας της Ντίμπρα, συνελήφθησαν στις 4 Νοεμβρίου δύο μέλη της οικογένειας του θύματος.

Πρόκειται για την 57χρονη σύζυγό του, Σαντέτε Φίκου, και τον 33χρονο γιο τους, Γκαζμίρ Φίκου, οι οποίοι κατοικούν στο ίδιο χωριό.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο συλληφθέντες να ενήργησαν από κοινού, χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο και αιχμηρά αντικείμενα για να σκοτώσουν τον άνδρα.

Βρέθηκαν πιστόλι, φυσίγγια και κάλυκας στην αυλή

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι τύπου Model 54, φυσίγγια και έναν κάλυκα, ο οποίος βρέθηκε στην αυλή της κατοικίας.

Τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του Ουρίμ Φίκου.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζονται ως ύποπτοι και δεν έχει υπάρξει δικαστική κρίση για την ενοχή τους.