Στις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας, την αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, τις ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια και την ακρίβεια αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2019 και το 2023 χάρη στο κυβερνητικό της πρόγραμμα και όχι εξαιτίας της αντιπαράθεσης με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Εμείς ξέρουμε πολύ καλά, ούτε το 2019 ούτε το 2023 κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών επειδή είχαμε ένα συγκεκριμένο μετρήσιμο πρόγραμμα», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, το πρόγραμμα της ΝΔ ήταν κοστολογημένο και οι ψηφοφόροι έκριναν ότι θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικό σε σύγκριση με τις προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων.

«Αυτό θα κάνουμε και το 2027», σημείωσε, αναφερόμενος στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Γιατί αποσύρθηκε το άρθρο 23 για τους δανειολήπτες

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε την απόφαση απόσυρσης του άρθρου 23, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ σωστή απόφαση πολιτικά».

Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη διάταξη δεν στερούσε από τους δανειολήπτες τη δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη, αλλά αφορούσε αποκλειστικά περιπτώσεις στις οποίες υπήρχε συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόσυρση αποφασίστηκε ώστε να μην αποτελέσει η επίμαχη διάταξη πρόσχημα για την καταψήφιση των υπόλοιπων μέτρων του νομοσχεδίου.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 16 διατάξεις, στις οποίες προστέθηκαν ακόμη δύο, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι προβλέπεται αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Επικαλέστηκε επίσης την ένταξη περισσότερων από 70.000 πολιτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη μείωση των κόκκινων δανείων κατά περίπου 20 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τις αλλαγές στο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Αιχμές κατά Τσίπρα για τον Ποινικό Κώδικα του 2019

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα το 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Υποστήριξε ότι οι τότε νομοθετικές παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την επιεικέστερη αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων και τη δυνατότητα πρόωρης αποφυλάκισης καταδικασμένων.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά την πολιτική ευθύνη της τότε κυβέρνησης.

Ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για τοξικότητα στον δημόσιο λόγο, με αφορμή χαρακτηρισμούς του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κριτική άσκησε και στον ΣΥΡΙΖΑ για ανακοίνωσή του σχετικά με την Ελληνική Αστυνομία, χαρακτηρίζοντας τη φράση «βουλώστε το» ασύμβατη με το πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου.

«Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι τα μέτρα για την ακρίβεια αρκούν»

Για την ακρίβεια, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, το οποίο επιβαρύνεται από τη διεθνή ενεργειακή κρίση και τις πολεμικές συγκρούσεις.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα καταγράφει τους περισσότερους μήνες χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat και του ΙΕΛΚΑ.

Αναφέρθηκε στους ελέγχους στην αγορά, στην επιβολή προστίμων και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών, ενώ συνέδεσε τη δυνατότητα πρόσθετης στήριξης των πολιτών με την αύξηση των δημοσίων εσόδων από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

«Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι αυτά αρκούν», παραδέχθηκε.

Παράλληλα, επέκρινε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες από αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο και ηλεκτρική διασύνδεση

Στα εθνικά θέματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε δικαίωση των ελληνικών θέσεων τις πρόσφατες τοποθετήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Όπως υποστήριξε, οι ελληνικές θέσεις βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ επανέλαβε ότι η Αθήνα θεωρεί το συγκεκριμένο μνημόνιο παράνομο και ανυπόστατο.

Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, διευκρίνισε ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται υπό επεξεργασία από τις ελληνικές αρχές.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αντίδρασης της Τουρκίας, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι «προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα», επισημαίνοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου και τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας.

Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: «Οι δράστες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη»

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για τα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, τονίζοντας ότι όσοι ευθύνονται πρέπει να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Υποστήριξε ότι, πέρα από τις ποινικές συνέπειες, πρέπει να εξεταστούν και οι προβλεπόμενες αστικές και πειθαρχικές κυρώσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει την επαναφορά της πανεπιστημιακής αστυνομίας, καθώς, όπως ανέφερε, η αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους αποτελεί αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές.

Τι είπε για τις επισκέψεις Μητσοτάκη σε Μεσσηνία και Σέρρες

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις επισκέψεις του πρωθυπουργού στη Μεσσηνία και στις Σέρρες, απορρίπτοντας τις ερμηνείες που τις συνδέουν με την πολιτική παρουσία πρώην πρωθυπουργών.

Τόνισε ότι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει μπροστά της η κυβέρνηση.