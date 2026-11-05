Πρόβλημα για την ΑΕΚ με τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, καθώς υπέστη κάταγμα κόπωσης στην κνήμη και θα μείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες.

Ο Ουκρανός εξτρέμ μπήκε ως αλλαγή στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και μία μέρα μετά ήρθαν τα άσχημα νέα για τον τραυματισμό του, ο οποίο μπορεί να τον αφήσει εκτός δράσης ακόμη και δύο μήνες.

Ο Ζούμπκοφ έχει υποστεί κάταγμα κόπωσης στην κνήμη και οι εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείο της Ένωσης κάνει λόγο για απουσία 6-8 εβδομάδων, το καλύτερο σενάριο επομένως είναι να επιστρέψει στη δράση τέλη Δεκεμβρίου.

Ακόμη κι έτσι να γίνει, θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να βρει ρυθμό, οπότε ο Μάρκο Νίκολιτς θα τον έχει κανονικά στη διάθεσή του από αρχές του 2027, με τον Ζούμπκοφ να μετράει 14 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, με τους «κιτρινόμαυρους», έχοντας δύο γκολ και μία ασίστ.