Μια από τις πλέον σημαντικές και αναγνωρισμένες δημοσιογράφους και κριτικούς μόδας διεθνώς, η Suzy Menkes, βρίσκεται αυτή την εποχή στην Αθήνα. Η 83χρονη κριτικός μόδας συνοδευόμενη από Έλληνες καλούς της φίλους απόλαυσε την βόλτα της και τον καφέ της σε μπιστρό καφέ του πεζόδρομου της Βουκουρεστίου και δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί μπροστά από την μπουτίκ του ιστορικού ελληνικού οίκου κοσμημάτων που φέρει την υπογραφή του αείμνηστου Ηλία Λαλαούνη.

Στο προσωπικό της λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης δεν παρέλειψε επίσης να «ανεβάσει» ένα βίντεο με την αλλαγή φρουράς στο Μνημείο του ‘Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ στην συνέχεια φωτογραφήθηκε με φόντο ένα από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία της Ελλάδος.

Η Suzy Menkes είναι Βρετανίδα στην καταγωγή, που σπούδασε αρχικά Ιστορία και Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ενώ η ενασχόλησή της με τη μόδα ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, όταν ασχολήθηκε επισταμένα με το σχέδιο μόδας και τη ραπτική στο Παρίσι.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία το 1966 στην εφημερίδα «The Times» του Λονδίνου και στη συνέχεια εργάστηκε σε σημαντικά διεθνή μέσα, όπως τα «The Evening Standard», «The Independent» και «The International Herald Tribune», όπου διετέλεσε Fashion Editor από το 1988 έως το 2014. Από το 2014 έως το 2020 ανέλαβε τη θέση της International Editor της «Vogue» για τις διεθνείς εκδόσεις του περιοδικού.

Εκτός από ζωντανός θρύλος της Μόδας, ή ίδια έχει καθιερωθεί για την ανεξάρτητη, διεισδυτική και συχνά αυστηρή κριτική της, καθώς και για τη βαθιά γνώση της ιστορίας της μόδας και της υψηλής ραπτικής. Έχει γράψει αρκετά βιβλία σχετικά με τη μόδα, τα κοσμήματα και το βασιλικό στυλ, ενώ το 2020 δημιούργησε το podcast «Creative Conversations with Suzy Menkes», φιλοξενώντας σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς βιομηχανίας της μόδας.

Για τη συνεισφορά της στη δημοσιογραφία μόδας έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με τον τίτλο «Officer of the Order of the British Empire» (OBE) και με τη γαλλική διάκριση «Chevalier de la Légion d’Honneur».