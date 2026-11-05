Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Κυριακή (8/11) τον ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο καθώς έχουν απομείνει προς διάθεση μόνο 1.500 εισιτήρια.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι προέρχονται από το 0-0 με τη Ρεν στη Γαλλία για το Europa League, είναι στο -2 από την κορυφή και δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται το ενδεχόμενο να χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Η νίκη, επομένως, κόντρα στους «ασπρόμαυρους» είναι μονόδρομος και σε αυτή την προσπάθειά τους θα έχουν και πάλι τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών, οι οποίοι ετοιμάζονται να κατακλύσουν το Καραϊσκάκη για ακόμη μία φορά.

Το γεγονός ότι έχουν απομείνει μόνο 1.500 εισιτήρια προς διάθεση σημαίνει πως το νέο sold out είναι θέμα χρόνου για τον Ολυμπιακό, ο κόσμος του οποίου είναι σταθερά και μαζικά δίπλα στην ομάδα, βοηθώντας τη να πετύχει τους στόχους της σε Ελλάδα και Ευρώπη.