Συναγερμός σήμανε στα Πατήσια, καθώς εξαφανίστηκε ένα 13χρονο αγόρι από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει:

«Στις 04/11/2026 και ώρα 16:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα ο Σαΐφ(ον.) Ελσαούντι(επ.) 13 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. “Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα 05/11/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σαΐφ(ον.) Ελσαούντι(επ.) 13 ετών,έχει ύψος 1.40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καφέ μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ φούτερ,μπλε φόρμα και κόκκινα αθλητικά παπούτσια.Έχει σημάδι ουλής στο χείλος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000” καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».