Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα, έναν 18χρονο και μία 46χρονη που κατηγορούνται ότι χτύπησαν και έκλεψαν ηλικιωμένο στην Κόρινθο.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης από αστυνομικούς της Α3’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, χθες (4.11.2026) το μεσημέρι, στην Κόρινθο, οι ανωτέρω με τη χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν χρήματα από 81χρονο ημεδαπό, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, αστυνομικοί της Α3’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, εντόπισαν τους δράστες και τους συνέλαβαν.

Τέλος, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.