Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που κατηγορείται για υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους για άρρωστα παιδιά.

Στην απολογία του, όπως υποστήριξε σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος του, ο 37χρονος ομολόγησε τις πράξεις του και δήλωσε συντετριμμένος, ενώ ζήτησε «ειλικρινά συγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, το ποσό που δεν αποδόθηκε ήταν γύρω στις 600 χιλ. ευρώ.

Το δρόμο για τη φυλακή είχε πάρει δυο μέρες νωρίτερα και η σύντροφός του Βασιλική Μανησιώτη, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικά μέτρα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.