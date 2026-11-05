Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το οποίο πραγματοποιείται στην Καλαμάτα.

Στην ανάγκη για ρεαλισμό, σωστές επιλογές και κοινή προσπάθεια απέναντι στις διεθνείς γεωπολιτικές ανατροπές και την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα.

Ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από τις διεθνείς εξελίξεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η δημοσιονομική ισορροπία επιτρέπει στην κυβέρνηση να στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και να περιορίζει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

«Σε έναν κόσμο μεγάλων γεωπολιτικών ανατροπών και οικονομικής αβεβαιότητας θα ήταν ουτοπικό να πιστεύουμε ότι θα μείνουμε ανεπηρέαστοι», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η εισαγόμενη κρίση επηρεάζει και τους δήμους.

«Η Ελλάδα μπορεί να στηρίζει το εισόδημα και να μειώνει φόρους»

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, κάνοντας λόγο για υψηλότερο πληθωρισμό, αυξημένο κόστος ζωής και υψηλότερες τιμές ενέργειας.

«Θα μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας χωρίς να κρύψω τα προβλήματα που γεννά η ενεργειακή κρίση», είπε, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της κρίσης περνούν τα σύνορα και φτάνουν μέχρι την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των δήμων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση να στηρίζει το εισόδημα και να μειώνει φόρους, την ώρα που σε άλλες χώρες λαμβάνονται μέτρα λιτότητας.

Όπως είπε, αυτό κατέστη δυνατό χάρη στη δημοσιονομική ισορροπία και στα πλεονάσματα, τα οποία επιτρέπουν στην κυβέρνηση να απορροφά μέρος των αυξήσεων στα καύσιμα.

«Αναμφίβολα οι καιροί επιβάλλουν και ρεαλισμό και σωστές επιλογές μέχρι να περάσει η καταιγίδα. Είναι εθνικό καθήκον και διαπερνά όλη την πολιτεία. Η προσπάθεια πρέπει να είναι κοινή και συντονισμένη», τόνισε.

«Δεν είμαι εδώ από τυπικό καθήκον»

Αναφερόμενος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η παρουσία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση, αλλά αποτυπώνει, όπως είπε, την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύσει και να στηριχθεί στους δήμους.

«Δεν είμαι εδώ από τυπικό καθήκον αλλά για να επιβεβαιώσω την πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης να ενισχύσει αλλά και να στηριχθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν αφορά μόνο τα μεγάλα έργα και τις μεγάλες παρεμβάσεις, αλλά και τις μικρότερες αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. «Νοιαζόμαστε όχι μόνο για τα μεγάλα αλλά και για τα μικρά που μπορούν να βοηθήσουν στην καθημερινότητα των πολιτών», σημείωσε.

Όπως είπε, η συλλογική ευημερία αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μόνο όταν φτάνει σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η αναφορά στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι να διευκολύνει το έργο των δήμων.

«Τα 7,5 χρόνια το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση είναι τεκμηριωμένο και πιστοποιημένο», ανέφερε. Μάλιστα, άσκησε κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, με αφορμή τη θέση που έχει διατυπωθεί για τον νέο Κώδικα. «Αυτός ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη, παρότι άκουσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είπε ότι θα τον καταργήσει», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, με τον παγκόσμιο πληθωρισμό να πιέζει τις τιμές και τις δημοσιονομικές δυνατότητες να παραμένουν συγκεκριμένες, και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις παρεμβάσεις με βάση τις αντοχές της οικονομίας.

«Στόχος μας όχι το ιδανικό, αλλά να πετύχουμε το δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξουν «ψεύτικες υποσχέσεις και ακοστολόγητα συνθήματα».

Οι 6+2 πρωτοβουλίες για τους δήμους

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν τη χρηματοδότηση των δήμων, την ανακύκλωση, τα δημοτικά χρέη, τα σχολικά κτίρια, την οδοποιία και το ενεργειακό κόστος.

1. 300 εκατ. ευρώ για έργα ανακύκλωσης

Άμεσα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πιστωθούν στους δήμους 300 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΟΑΝ, προκειμένου να τα διαθέσουν οι ίδιοι για έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους.

2. 240 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Μέσα στον Νοέμβριο θα διατεθούν ακόμη 240 εκατομμύρια ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δημοτικών οφειλών προς παρόχους ενέργειας.

3. Αύξηση του Τέλους Παρεπιδημούντων

Το Τέλος Παρεπιδημούντων αυξάνεται από 0,75% σε 1%, με τα έσοδα να αποτελούν πόρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4. Διπλασιάζεται η επιχορήγηση για τα σχολεία

Η ετήσια κρατική επιχορήγηση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων θα διπλασιαστεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού.

5. 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο για εσωτερική οδοποιία

Η εσωτερική οδοποιία των δήμων θα ενισχύεται με επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, μέσω Ειδικού Τέλους, όταν ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.

6. Επιπλέον 50 εκατ. ευρώ για μπαταρίες και τοπικές ΑΠΕ

Ποσό 50 εκατομμυρίων ευρώ θα κατευθυνθεί επιπλέον στην προμήθεια μπαταριών, ώστε να αξιοποιούνται για αυτοκατανάλωση από τοπικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Οι δύο παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος των δήμων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ακόμη δύο κινήσεις για το κρίσιμο ζήτημα της ενέργειας, οι οποίες συμπληρώνουν το πακέτο των 6+2 πρωτοβουλιών.

7. Πρόσθετη ρύθμιση χρεών προς τη ΔΕΗ

Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ θα υπάρξει πρόσθετη ρύθμιση των χρεών που απομένουν, έως το ύψος των 60 εκατομμυρίων ευρώ.

8. Ειδικό Τιμολόγιο Ρεύματος για τους δήμους

Παράλληλα, η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να καταρτίσει Ειδικό Τιμολόγιο Ρεύματος για τους δήμους.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο πρωθυπουργός, η συγκεκριμένη παρέμβαση θα δρομολογηθεί όταν υπάρξει αποκλιμάκωση της σημερινής αναταραχής στις αγορές ενέργειας.

«Δεν θα σας κοροϊδέψω με ψεύτικες υποσχέσεις»

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ρεαλισμού, σημειώνοντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις παραμένουν αβέβαιες και ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα πρέπει να προσαρμόζονται στις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.

«Το τελευταίο διάστημα οι συνθήκες είναι αντίξοες και οι επόμενες εξελίξεις αχαρτογράφητες. Στόχος μας όχι το ιδανικό, αλλά να πετύχουμε το δυνατό», ανέφερε.

«Δεν θα σας κοροϊδέψω με ψεύτικες υποσχέσεις και ακοστολόγητα συνθήματα, αλλά θα σας ανακοινώσω 6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι τα μέτρα προωθούνται μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και με βάση τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

«Πρόκειται για μέτρα τα οποία προωθούμε εν μέσω μιας πρωτοφανούς αναστάτωσης στις διεθνείς αγορές και με βάση τις παρούσες δυνατότητες της εθνικής οικονομίας», ανέφερε.

Μητσοτάκης στην ΚΕΔΕ: «Αν κάναμε κάτι παραπάνω, θα θέταμε σε κίνδυνο τις κατακτήσεις των πολιτών»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ασκώντας κριτική σε όσους, όπως είπε, προτείνουν εύκολες λύσεις για δύσκολα προβλήματα.

Αναφερόμενος στα αποθεματικά του Πράσινου Ταμείου, σημείωσε ότι δεν μπορούν να διατεθούν κατά το δοκούν, καθώς υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. «Θα επαναλάβω την ανάγκη για σοβαρότητα και ευθύνη και τεκμηριωμένο λόγο», τόνισε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε στη διάθεσή της πρωτοφανείς πόρους, προκειμένου να καλυφθούν κενά του παρελθόντος.

Όπως επισήμανε, αυτό έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετώπιζε διαδοχικές δοκιμασίες και παράλληλα έδινε τη μάχη για την οικονομική και αμυντική της θωράκιση. Κλείνοντας, κάλεσε τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης να θυμούνται «από πού ξεκινήσαμε, πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε».

Στην Ελλάδα του 2030 και στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν στόχο που μπορεί να επιτευχθεί.

«Επιμένω στον όρο του ορίζοντα που διατύπωσα στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας για την Ελλάδα του 2030. Οι στόχοι αυτής της διαδρομής συνδέονται άμεσα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή σύγκλιση. Αυτή τη σύγκλιση μπορούμε να την πετύχουμε», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι αναμένεται να εξασφαλίσει για τη χώρα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους.