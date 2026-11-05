Μία ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία που προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό εκτυλίχθηκε στη Νέα Υόρκη, με θύμα μία 37χρονη νοσηλεύτρια. Ο συντετριμμένος πατέρας της άτυχης γυναίκας παρέμεινε στο τηλέφωνο μαζί της επί 14 βασανιστικά λεπτά, παρακολουθώντας αβοήθητος τις τελευταίες στιγμές της, την ώρα που ο σύντροφός της, ομοσπονδιακός πράκτορας, τη σημάδευε με όπλο πριν την εκτελέσει.

Το άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο διαμέρισμα της 37χρονης Αντρέα Κανταρίνι, στο Ρίβερντεϊλ του Μπρονξ. Ο πατέρας της, Ρούντι Κανταρίνι, συνταξιούχος αστυνομικός της NYPD, αποκάλυψε ότι η κόρη του τον κάλεσε στις 8:47 το βράδυ της Τρίτης «ικετεύοντας για τη ζωή της».



Ο 38χρονος σύντροφός της, Χουάν Κορνέλιο Ντίας, της είχε στήσει ενέδρα μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Το χρονικό του τρόμου και το καρτέρι θανάτου

«Ήμουν στο τηλέφωνο μαζί της για 14 λεπτά. Ικέτευε για τη ζωή της», ανέφερε συγκλονισμένος ο πατέρας της άτυχης γυναίκας. Κατά τη διάρκεια της απεγνωσμένης κλήσης, η 37χρονη του είπε χαρακτηριστικά: «Θα με σκοτώσει, έχει ένα όπλο στο κεφάλι μου».



Παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις τόσο της ίδιας όσο και του πατέρα της προς τον δράστη, εκείνος παρέμεινε αμείλικτος. Την πυροβόλησε στο κεφάλι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Bronx gunman kills girlfriend and self with her dad on the phone: ‘I was begging for her life’ https://t.co/xrxlmDQ25d — New York Daily News (@NYDailyNews) November 4, 2026

Όπως αποκαλύφθηκε, η άτυχη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο St. Barnabas είχε δεχθεί απειλές από τον δράστη και το ίδιο πρωί. Εκείνος την είχε κλειδώσει στο δωμάτιο σημαδεύοντάς την με το όπλο, ενώ η εξάχρονη κόρη τους βρισκόταν έξω από την πόρτα ουρλιάζοντας.



Παρά τις παρακλήσεις της μητέρας της και των συναδέλφων της να μην επιστρέψει στο διαμέρισμα, η 37χρονη γύρισε το βράδυ θεωρώντας ότι ο σύντροφός της θα βρισκόταν στη δουλειά του.



«Η κόρη μου απλώς δεν ήθελε να βρίσκεται πια σε σχέση με αυτόν τον άνδρα και εκείνος δεν το αποδεχόταν, είναι δειλός», δήλωσε ο πατέρας της, περιγράφοντας το τραγικό τέλος μιας γυναίκας που προσπαθούσε να ξεφύγει, σύμφωνα με τη New York Post.