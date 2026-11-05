Επίθεση σε πούλμαν που μετέφερε οπαδούς της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έγινε πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το βράδυ της Πέμπτης (5/11, 22:00) στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και στην Αθήνα βρίσκονται και 2.000 οπαδοί της ΤΣΣΚΑ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας, άγνωστοι έσπασαν πούλμαν που μετέφερε φίλους της ομάδας της Σόφιας, ενώ μαζί με αυτούς φέρονται να έχουν έρθει στην Αθήνα και οπαδοί των Παρτιζάν Βελιγραδίου και Στεάουα Βουκουρεστίου.

«Άγνωστοι διέρρηξαν λεωφορείο στην Αθήνα, οπαδών της ΤΣΣΚΑ του Χάσκοβο από την ομάδα «Executors».

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην περιοχή του ξενοδοχείου Crystal City, όπου διαμένουν οι οπαδοί των Reds. Το πλαϊνό παράθυρο έσπασε και από μέσα κλάπηκαν έγγραφα και ένα μπουφάν, δήλωσε στο BTA ο δημοσιογράφος Τιχομιρ Πέτκοφ, ο οποίος ταξίδευε με τους οπαδούς.

Η αστυνομία έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και αυτή τη στιγμή διεξάγεται έρευνα», αναφέρουν τα βουλγαρικά ΜΜΕ.