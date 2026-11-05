Φουλ για αριστερό μπακ

Το ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεν έδειξε γιατί υπάρχουν σκέψεις για την απόκτηση αριστερού μπακ τον Ιανουάριο. Ο Μπρούνο σώθηκε από το οφσάιντ και δεν έγινε μοιραίος με το… εντυπωσιακό αυτογκόλ που έβαλε και γενικά με την απόδοσή του για ακόμη μία φορά έδειξε ότι δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω του η ομάδα. Τα ίδια, βασικά, ισχύουν και για τον Τικνιζιάν, οπότε στον Πειραιά σκέφτονται όλο και περισσότερο ότι θα πρέπει να κινηθούν για αριστερό μπακ τον Ιανουάριο. Από τη μία δεν ικανοποιούν οι δύο παίκτες που έχουν σε αυτή τη θέση, από την άλλη μπορεί και να υπάρξει πρόταση για τον έναν και συγκεκριμένα τον Μπρούνο, καθώς φέρεται να υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες. Ενδιαφέρον που είναι καλοδεχούμενο για τους ερυθρόλευκους, καθώς θα είναι μεγάλη επιτυχία αν καταφέρουν να πουλήσουν τον Νιγηριανό.

Αρέσει και ο Ουάσινγκτον

Στον μπασκετικό Ολυμπιακό, από την άλλη, συνεχίζεται η αναζήτηση γκαρντ και προκύπτει νέο όνομα υποψήφιου στόχου. Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός που πέρυσι ήταν στην Παρτιζάν και φέτος αγωνίζεται στη Μπάγερν Μονάχου. Πρόκειται για παίκτη που αρέσει πολύ στον Μπαρτζώκα, η περίπτωσή του όμως μόνο εύκολη δεν είναι. Όχι για το κασέ του, καθώς έκλεισε στους Γερμανούς με 1,3 εκατ. ευρώ ετησίως για δύο χρόνια, αλλά επειδή στο συμβόλαιό του δεν υπάρχει ρήτρα αποχώρησης. Θα πρέπει δηλαδή ο Ολυμπιακός να πείσει τη Μπάγερν να της τον πουλήσει και αυτό θα είναι αρκετά δύσκολο καθώς ο Ουάσινγκτον είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας από την αρχή της σεζόν. Προς το παρόν πάντως το ενδιαφέρον είναι φιλολογικό, πρόκειται απλά για έναν παίκτη που αρέσει στον Μπαρτζώκα, δεν υπάρχει κάποια κρούση ή πολύ περισσότερο κάποια πρόταση.

Το πρώτο μήνυμα του Ομπράντοβιτς

Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ, με τον Ομπράντοβιτς να στέλνει το μήνυμά του στον Γκραντ. Ο Σέρβος άφησε στον πάγκο τον Αμερικανό γκαρντ, δείχνοντας έτσι τις σκέψεις του, χτυπώντας καμπανάκι για τη συνέχεια. Στους πράσινους έχουν αρχίσει να σκέφτονται ότι το τόσο γεμάτο ρόστερ μπορεί να είναι πρόβλημα τελικά και οι πιο… αδύναμοι κρίκοι θα κάνουν στην άκρη σιγά-σιγά. Ο Γκραντ προς το παρόν είναι σε αυτή την κατηγορία και αν η κατάσταση δεν αλλάξει στη συνέχεια θα είναι βασικός υποψήφιος για αποχώρηση στο τέλος της σεζόν. Το θετικό είναι πως πρόκειται για παίκτη ομάδας, οπότε δεν πρόκειται να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα αν ο χρόνος συμμετοχής του μειωθεί πάρα πολύ. Είναι σίγουροι στον Παναθηναϊκό για τον χαρακτήρα του και ελπίζουν να τους διαψεύσει αγωνιστικά και να αποδειχθεί σημαντικός στη συνέχεια.

Προσπάθεια συσπείρωσης

Μεγάλη προσπάθεια για συσπείρωση γίνεται στον ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη αξίζει πολύ περισσότερα από τρεις βαθμούς για τους ασπρόμαυρους, βασικά είναι το παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τη σεζόν τους. Με θετικό αποτέλεσμα θα πάνε με ηρεμία και αισιοδοξία στη διακοπή του Νοεμβρίου, με ήττα θα υπάρξει ξανά εσωστρέφεια και ό,τι πάει να χτιστεί στα τελευταία παιχνίδια θα γκρεμιστεί. Ο Λίσι περιμένει από όλους τους παίκτες του να συμπεριφερθούν αναλόγως, να δείξουν ότι κατανοούν το πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι και στην ΠΑΕ περιμένουν από όλους να αφήσουν στην άκρη ό,τι παράπονο ή πρόβλημα μπορεί να έχουν και να αντιμετωπίσουν το παιχνίδι σαν τελικό. Ένας τελικός που θα δείξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πώς θα συνεχιστεί η σεζόν για τον δικέφαλο του βορρά.

Σοβαρό θέμα στον Άρη

Τρία συνεχόμενα παιχνίδια έχει μείνει εκτός ο Φαντιγκά, το μέλλον του οποίου στον Άρη είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Τόσο ο Γρηγορίου όσο και η διοίκηση εκνευρίστηκαν πολύ με τον Βέλγο πλάγιο μπακ για το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο και από τότε δεν έχει πατήσει ξανά στο χορτάρι. Ο Φαντιγκά ήταν και είναι σημαντικός παίκτης για τον Άρη, η απουσία του όμως από τρία παιχνίδια δείχνει ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και τις επόμενες μέρες, με τη διακοπή και του πρωταθλήματος, οι δύο πλευρές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν διεξοδικά το θέμα και να δουν πώς θα πορευτούν. Θα συνεχίσουν μαζί ή τον Ιανουάριο θα πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι τους; Θα ξεκαθαρίσει σύντομα αυτό το θέμα και όλα θα κριθούν από τη στάση που θα κρατήσει ο Φαντιγκά.